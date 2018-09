Speculaasbakker Erika laat zich inspireren door haar streek: 'We onderscheiden ons door échte kruiden'

Speculaasbakkers zijn een uitstervend ras. We zijn nog maar met een handvol mensen die het hele jaar door enkel speculaas bakken. Ons land heeft een rijke geschiedenis wat speculaas betreft: iedere streek had zijn eigen specifieke koekje. Allemaal anders, aangepast aan de producten en smaak van de streek. Dat heeft me voor mijn assortiment geïnspireerd. Ik ben begonnen met een speculaas te maken voor mijn dorp Grazen. De Grazense speculaas is zacht en smeuïg. Ik vorm de stevige kleine koekjes allemaal met de hand. D...