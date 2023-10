Aan tafel bij Choclo: gastronomisch Mexicaans in Kortrijk

De invloed van Jonas Van Boxstael op de horeca in Vlaanderen valt niet te onderschatten. Als Bockie De Repper schuimt hij onze steden af op zoek naar de beste maaltijd bij een kater. Hij bezocht eerder dit jaar Choclo, het nieuwe restaurant van de mensen achter onder meer Nude en Spicy Lemon, en was behoorlijk enthousiast over het resultaat. Mexicaanse chef Edgar Orduno brengt er de keuken van zijn thuiscontinent op een gastronomisch niveau.

Het kader is alvast een stap in de goede richting. De statige burgerwoning is verbouwd tot een elegant restaurant met een prachtige bar en chic interieur. We vergapen ons er aan een kaart vol exotische namen en boeiende gerechten. Bij Choclo, vernoemd naar een soort mais, doet men aan sharing en dat voelt logisch aan voor dit soort keuken. Dat gedeeld eten kan à la carte of volgens keuze van de keuken. Om keuzestress te vermijden leveren we ons gedwee over aan chef Edgar en bestellen alvast enkele cocktails (12 en 13 euro) op basis van mescal: smaakbommen die onze smaakpapillen voorbereiden op wat nog komen zal.



En wat komt is meteen heel erg lekker: maisfocaccia met beenmergboter en een oester met limoen en salsa verde. De volgende gerechten bevallen minder. De krokante aardappeltjes met salsa macha zijn eerder saai en de spiesjes van gemarineerd runderhart droog en zelfs wat taai. Tijd voor een opkikker in de vorm van een tussendoortje: mescal. When in Rome, weet u wel. Die wordt geserveerd met sinaas, tajinekruiden en bietensap, wat voor een bijzondere smaakervaring zorgt. Wel jammer dat achteraf zal blijken dat we ongevraagd uit de prijzigste fles werden bediend. Ons hoofdgerecht, een mooi en uitstekend gegaard stuk tussenrib van rund met molesaus, sla en guacamole en maistortilla’s, is meer dan prima, evenals de millefeuille met chocolade en yoghurt.

Choclo is een fijne plek met boeiende smaken, maar in stijl en uitvoering is er nog ruimte voor verbetering. Een volgende keer zullen we misschien zelf een keuze maken uit de boeiende menukaart.

* NEE, BEDANKT ** KAN BETER *** POSITIEVE BELEVENIS **** AANRADER ***** DE OMWEG WAARD