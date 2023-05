Als het regent in Parijs, vallen de druppels in Brussel en vaak over de rest van het land. Op culinair vlak klopt die spreuk als een bus. Trends en concepten waaien niet zelden via die route naar onze contreien. Vérigoud bevindt zich in het hart van de Brusselse wijk Châtelain en is een project van Lakhdar Hamina, geen onbekende in de Brusselse horeca. Hij was betrokken bij onder andere Caffè Al Dente en Old Boy en laat met deze taqueria, met taco’s en andere fingerfood, de Brusselaar kennismaken met de Mexicaanse keuken.

De eerste zwoele lenteavond zorgt voor een uitgelaten sfeer en volle terrassen in deze bezige buurt van Elsene. Wij vervoegen hen graag en kiezen met plezier een plekje buiten. Op de kaart vinden we gerechten die alvast authentiek lijken. Geen tex-mexfusion hier, maar gegrilde pepers, ceviche en een keuze aan taco’s. Op aanraden van de wat norse gastheer – Parijs is even heel dichtbij – kiezen we enkele gerechten die volgens het tempo van de keuken worden gebracht en eventueel te delen zijn.

Ondanks de aanlokkelijke selectie cocktails kiezen wij voor een frisse pint van de lokale Brasserie de la Senne vergezeld van een shot mezcal, een prima aanzet. Vrijwel meteen volgt de eerste lading bordjes. Padron-pepers met zoet-zoute dressing en taco’s met gefrituurde scampi’s en gepekelde rodekool verdwijnen bijzonder snel van onze tafel. Bij een tweede pint komen ook meteen de volgende snacks. De ceviche oogt wat rommelig, maar is kraakvers en prima op smaak gebracht. De tostada, een krokante taco met rauwe tonijn en avocado, is ondanks een te flauwe kruiding toch prettig om te eten.

Dan neemt de avond plots een fikse duik. Enerzijds verliest de bediening de pedalen en is het bijna onmogelijk om nog drank of spijzen bij te bestellen. Anderzijds valt de hoofddis, de klassieker cochinita pibil, tegen. De stoofpot van varken mist karakter en sappigheid, de garnituur van zwarte bonen is droog en de begeleidende tortilla’s zijn niet warm. Die laatste proberen we bij te bestellen, maar dat leidt tot meer chaos en een te laat ontdekte fout op de rekening. Deze avond kon beter verlopen, maar fans van de Mexicaanse keuken zullen hier sowieso graag aanschuiven en aangenaam verrast afrekenen.