Restaurant Jeff in Diepenbeek: een gestage zoektocht naar perfectie

Chef Jeff Beyens stond twaalf jaar achter de potten van het Poorthuys in Bokrijk voor hij besloot om zijn eigen zaak te openen. Zijn soloproject heet simpelweg Jeff; niet alleen zijn voornaam, maar ook een opdracht voor de klanten: just enjoy fine food. Het restaurant vind je in een rustige straat in het centrum van Diepenbeek, binnenin trekken de open keuken en het frivole interieur met steigerhout en de monumentale bloemeninstallatie de aandacht. Bij Jeff heb je de keuze uit een drie- tot zesgangenmenu of eet je dezelfde gerechten à la carte. De prijzen zijn hier scherp: drie gangen eet je al voor 39 euro, voor zes gangen betaal je 69 euro.

© Kris Vlegels

Dat deze chef kan koken bewijst hij met een perfect aspergesoepje als amuse. Ook het voorgerecht, een deconstructie van de klassieke krabcocktail, is een schot in de roos. Een schuimige cocktailsaus krijgt gezelschap van krokante zeekraal en handgeplukte noordzeekrab. Het olijvenbrood dat we erbij krijgen vinden we minder geslaagd: het overheerst de delicate smaken. Bij de volgende gang eert de chef wederom zijn klassiekers: hij serveert kraakverse Limburgse asperges met een romige mousseline en een stukje heilbot. Wij genieten van de lente op ons bord.

© Kris Vlegels

Het hoge tempo valt ietwat stil bij het hoofdgerecht: na een vrij lange wachttijd krijgen we een stukje jonge Franse eend met een sterke jus die de jonge tuinboontjes overklast. Daarna moeten we wachten tot de hele zaal klaar is om allemaal samen het dessert te krijgen. Het kaasbordje aan de overkant is royaal en exposeert veel Limburgse kaasjes zoals de immer aanlokkelijke Achelse Blauwe. Het dessert kan minder bekoren: een verzameling van toefjes mousse en schuim met smaken als mango en basilicum weigert een geheel te vormen.



Jeff is een warme, gezellige plek met een chef die in zijn zoektocht naar spannende bordjes soms de perfectie raakt, maar die in diezelfde poging ook al eens de weg kwijtspeelt. Maar wij appreciëren de queeste en gunnen Jeff de tijd om uit te puren en te verfijnen.