De piepjonge Norah Driesen en Simon Allinckx besloten amper vier jaar nadat ze afstudeerden van hotelschool Ter Duinen hun eigen zaak te openen. Op de Appelmarkt in Veurne toverden ze een hoekpandje om tot de knusse zaak Noek, met een allegaartje aan vintage objecten en veel persoonlijkheid. Geen strakke designomgeving, maar een plek met een ziel, en die proef je ook in de gerechten.

In Noek is er aan iedereen gedacht: voor wie gezellig wil delen zijn er een aantal gerechten die in het midden van de tafel komen. Bewaak je je eigen bord liever territoriaal, dan kun je hier gewoon een klassieke hoofdschotel bestellen, een vlees- en vissuggestie die regelmatig wisselt. Bij ons bezoek staat er een gebakken tarbot met mousseline en asperges op de kaart en voor de vleesliefhebbers een indrukwekkende T-bonesteak van kwaliteitsslager Dierendonck.

© GF

Om zoveel mogelijk van het kunnen van de chef te ontdekken, kiezen we uit de sharing dishes, die meer wereldse invloeden tonen. Eerst verschijnt een royale portie pasta vongole in het midden van de tafel: de pasta is al dente, de schelpjes vers en het sausje van boter, look en peterselie is krachtig zilt. Het volgende gerecht, een pastrami-sandwich, doet meer aan als een lunchgerecht, maar is desalniettemin goed op smaak. Het krokante broodje is rijkelijk gevuld met rokerige pastrami en romige burrata. Als laatste verschijnen twee mooie moten krokant gebakken vlaswijting met een pittige roerbak van Chinese kool en koolrabi: kraakvers, eenvoudig en huiselijk. Wij eten hier met plezier.

Eindigen doen we klassiek met een dame blanche met lekker vanille-ijs van het lokale ijssalon en een krachtige chocoladesaus met net genoeg zout voor een leuke kick. Noek is een schoolvoorbeeld van een gezellig buurtrestaurant zoals er meer zouden moeten zijn. Je eet hier scherp geprijsde gerechten met liefde en kraakverse ingrediënten klaargemaakt: pretentieloos en oprecht.