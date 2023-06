Onslow in Brugge: smaakvolle deelgerechtjes zonder schone schijn

Voor wie al eens uit eten gaat in Brugge, zal Lieven Vynck wellicht geen onbekende zijn. De afgelopen twaalf jaar stond hij aan het roer van het restaurant dat zijn naam droeg. Lieven was een vaste waarde en kon waarschijnlijk nog eens twaalf jaar mee, maar daar dacht chef Vynck anders over. Een nieuwe locatie, een nieuwe stijl en een andere vlag. Onslow verwijst naar het ietwat brute, maar bijzonder aimabele personage uit het Britse Keeping Up Appearances. Die link moet zorgen voor een lage drempel en een duidelijke breuk met het verleden.

© Marie Leys

Op deze zonnige middag moet een mens moeite doen om zich geen toerist in eigen land te voelen in de Brugse binnenstad. Bij Onslow heerst een gezellige drukte die doet denken aan de ambiance van een kroeg. Desondanks verkiezen we een tafel op het terras: lentedagen als deze moet een mens benutten. Daar wordt meteen een woordje uitleg gegeven bij het menu, gerechten om te delen naar honger en voorkeur. Onze buren op het terras hebben het daar blijkbaar moeilijk mee, maar onze tafel is in een betere stemming. De aanvang met natuurlijke oranje wijn, Catalaanse worst en Taggiasca-olijven is goed, de gefrituurde kip met licht pikante dressing is dat ook. Het tempo en de aandacht van de bediening zakken dan plots wat in. Vermoedelijk kwam de zonnige middag voor hen ook wat onverwacht. Resultaat is een lange pauze tot het volgende gerecht en een vergeten portie brood. De rundertartaar met kimchi is, buiten die druppel sesamolie te veel, prima op smaak en kraakvers. Ook hierna is het even te lang wachten, maar dat wordt beloond. De vissuggestie van de dag, volledige tarbot met boter en kappertjes en een bijgerecht van Romeinse sla met Parmezaanse kaas en ui, wordt in alle stilte verorberd: het mooiste compliment voor elke chef. Ook het eenvoudige dessert, vers vanille-ijs met chocoladesaus en wat crumble van boterkoekjes, behoeft weinig woorden.

Dit soort toegankelijk concept met ‘shared plates’ en vrolijke vormgeving duikt meer en meer op in het gastronomische landschap, maar vaak wordt het vele malen matiger uitgevoerd.



