Goed gegeten en nooit meer vergeten: de 7 favoriete restaurants van onze recensenten uit 2022

Wekelijks stuurt Knack Weekend een recensent op pad op een restaurant grondig te testen. Welke adressen zijn hen afgelopen jaar bijgebleven? Een overzicht.

BRUSSEL

Elbow

‘Voor wie – net als ik – fan is van de Amerikaanse eetcultuur is Elbow Counter een heiligdom qua culinair escapisme. Je wordt zo van een Brussels trottoir naar een Amerikaanse diner gekatapulteerd. Denk aan gratis koffie- refills uit de iconische glazen koffiekannen, grote softdrinks in plastic oranje bekers met veel ijs, krokante zoute chips als side bij je sandwich en perfecte service en gastvrijheid’, schreef Barbara Serulus over dit Brusselse restaurant.

Lees hier de volledige review.

Nightshop

‘Nightshop is het soort nonchalante topplek waarvoor ik dacht een trein naar Londen of Parijs te moeten nemen: wat een luxe (en besparing) dat dit nu ook in eigen land bestaat’, aldus Barbara Serulus.

Lees hier de volledige recensie.

Frasca

‘Mijn bruut gedresseerde pici met ragù bianco is helemaal wat ik had gehoopt. Echt beetgare pasta met een geconcentreerde ragout die rijk en vlezig smaakt. Ook de fettuccine met truffel is onberispelijk: de zijdezachte pasta is subtiel bereid en bedolven onder geschaafde truffel. Hoewel de nagerechten iets minder bekoren, blijft de euforie aan onze tafel groot. De bediening, smaak en prijs-kwaliteit hier zijn opmerkelijk en de omweg waard, zelfs als je langer dan een halfuur moet rijden’, aldus Michel Verlinden.

Lees hier de volledige review

LIMBURG

Ross (Hasselt)

‘Bij Ross wordt eigenzinnig gekookt, stoer gekruid en intelligent gecombineerd. In combinatie met de democratische prijzen, een fijne wijnkaart met een mix van klassiekers en natuurwijnen en spannende cocktails zorgt dit voor een geslaagde doorstart’, oordeelde Barbara Serulus.

Lees hier de volledige review.

Stad 10 (Hamont-Achel)

‘Het verdict van een avondje uit eten is zelden te vatten in een zwart-wit oordeel. De waarheid is net te vinden in de nuance van grijswaarden. Heel af en toe, bijna nooit, is het wel eenduidig. Vaak als een maaltijd allesbehalve fijn of lekker blijkt, een zeldzame keer als die memorabel is. Een maaltijd in het verre Hamont-Achel bij restaurant Stad 10 behoort helemaal tot die laatste categorie’, aldus Yannick Vermeire.

Lees hier de volledige recensie.

GENT

Elders

‘Bij het aperitief – champagne in een gewoon glas is een verademing – worden er al meteen grote ogen getrokken aan onze tafel. Artisjokbladeren met sauce gribiche maison, rauwe makreel en daikon in koude bouillon, prei van op de barbecue en asperges ‘carbonara’ met lamsoor: stuk voor stuk goed bedacht, elegant en juist uitgevoerd en werkelijk barstensvol smaak’, schreef Yannick Vermeire over Elders, volgens hem de nieuwkomer van 2022.

Lees hier de volledige review.

ANTWERPEN

Kunthun 2

‘We worden hartelijk ontvangen en naar onze tafel gebracht. Servies en bestek liggen alvast klaar evenals een uitgebreid geplastificeerde menukaart. Daarop een ruim aanbod aan kleine en grotere gerechten die worden geïllustreerd met foto’s: niet geheel onhandig voor een leek in de Tibetaanse keuken. Met wat advies van de gastvrouw slagen we er snel in een keuze te maken. Voor- of hoofdgerechten zijn er niet, de gerechten komen volgens keuze en tempo van de keuken en uiteraard wordt alles gedeeld’, aldus Yannick Vermeire.

Lees hier de volledige review.