Restaurant Brandstof in Mortsel: mix van hippe wijnbar en gezellig buurtrestaurant

Er worden al lang geen treinticketjes meer verkocht in de lokettenzaal van station Mortsel-Oude-God. Overdag zet koffiebar Kawa er straffe shots espresso en ’s avonds wordt de ruimte omgetoverd tot wijnbar door Maxime en Joop van Brandstof. Je kunt er aperitieven met hapjes of je grotere honger stillen met een resem gerechten om te delen.

Bij Brandstof in Mortsel drink je natuurlijk. En dat maakt blij volgens hun baseline. We worden inderdaad vrolijk van de natuurlijke bubbel in ons glas die, zoals Maxime het beschrijft, ‘een klein stalletje’ in zich heeft. We ruiken inderdaad wat animale toetsen, maar zonder overdrijven. Dit wordt doorgezet in de rest van de wijnen die we zullen proeven: natuurlijk maar zonder excessen van té sterke zuren of té funky aroma’s. De wijnkaart is een elegante selectie van goed drinkbare en correct geprijsde wijnen: mensen die minder vertrouwd zijn met natuurwijn zullen hier niet gebruuskeerd worden.

Aperitieven doen we met een grote portie huisgemaakte crackers met een verrassende koffiemayonaise getopt met geraspte comtékaas, een geslaagde opener. Er volgt nog een indrukwekkend bordje Spaanse schapenkaas waarmee onze honger al grotendeels gestild is.

© instagram / @ brandstof.shop

Een hartige al dente risotto met bospaddenstoelen is het eerste deelgerecht. Het bordje is fijn gedresseerd en gevuld met krachtige winterse smaken. De aardappeltjes met walnotenpesto die volgen missen wat fraîcheur, net als de prachtige tarte tatin van zoete ui met een karamel van tijm. Intussen blijft Maxime volgen met wijnen aan het glas. Ze polst naar onze voorkeuren en komt steevast met een welgekozen glas op de proppen. Een rijkelijk gevuld kaasbordje sluit het maal af.

Bij Brandstof in Mortsel krijg je een fijne mix van hippe wijnbar en gezellig buurtrestaurant. De service is laagdrempelig en hartelijk. De prijs-kwaliteitverhouding is erg scherp. Wij komen hier met plezier vaker borrelen.