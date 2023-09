Pure producten en een nonchalante sfeer: in deze zaken tafelt slager Hendrik Dierendonck het liefst

Hendrik Dierendonck kreeg de passie voor het slagersvak mee in het slagersatelier van zijn vader. Naast zijn slagerijen stampte hij ook zijn eigen restaurant uit de grond. In Carcasse, bekroond met een Michelinster, brengt chef Timon Michiels het beste uit de slagerij op het bord.

Noek

“Ik heb veel bewondering voor jonge mensen die een eigenzinnig project starten: daarom kom ik graag bij Simon Allinckx en Norah Driesen. Hun gloednieuwe zaak in Veurne heeft de allure van een gezellige huiskamer, het lijkt wel alsof ik bij vrienden aanschuif. Ik ken de moeder van Simon al lang; zij is een fantastische kokkin. Hij heeft duidelijk haar goede smaak geërfd: zijn bereidingen zijn simpel en uitgepuurd, soms klassiek en soms met een verrassende twist. Zo at ik er traaggegaarde ribbetjes met een delicieuze lak met frisse Aziatische smaken. Ik hou van de nonchalante sfeer en het eerlijke eten: een no-nonsense-restaurantje om in de gaten te houden.”

Appelmarkt 1, 8630 Veurne, restaurant-noek.com



A table

“Vorige winter kwam ik voor het eerst in dit kleine, charmante restaurantje. Het was een tip van onze chef Timon, die hier al jarenlang trouwe klant is. Ik werd op slag verliefd op de klassieke Franse keuken van Bob Vinois en zijn zoon Dimitri. Denk aan een perfecte toast champignon of gerookte paling en sappige kip met morieljes die wordt geflambeerd aan tafel. Zo simpel en zo lekker. Een pure productkeuken zoals ik die het liefst heb. In de zomer is het idyllisch zitten op het terras van deze knusse fermette in het hartje van Sint-Martens-Latem.”

Buizenbergstraat 27, 9830 Sint-Martens-Latem, restaurantatable.be



Julia

“Julia is het ongedwongen visrestaurant van Mare Nostrum, de befaamde viswinkel die al vijf generaties wordt uitgebaat door een vissersfamilie in Sint-Idesbald. Uitbater Angus en ik zijn tegelijkertijd gestart met onze restaurants: ik legde me toe op vlees, hij op vis. Julia, genoemd naar zijn grootmoeder, is voor mij een van de allerbeste visrestaurants van België: de plateau de fruits de mer is ongeëvenaard, boordevol kraakverse schaal- en schelpdieren. Ook voor de tarbot met mousselinesaus kom ik telkens terug. Intussen staat de zoon van Angus in de keuken; Cesar is een jong toptalent waar we nog veel van zullen horen.”

A. Vanhouttelaan 2, 8670 Sint-Idesbald, julia-baaldje.be



Flamme

“Als ik tafel bij Flamme, waan ik me in Parijs. De nonchalante sfeer, de losse bediening en het fantastische eten – dat bovendien scherp geprijsd is – zorgen voor een vakantiegevoel in eigen land. Flamme is het project van Brusselse foodies Bénédicte Bantuelle en Hanna Deroover. In de keuken staat het open vuur centraal, waardoor alles, van groente tot vis en vlees, een heerlijk gegrild smaakje krijgt. Je eet hier simpele gerechten zoals stamppot met worst, een varkensterrine of gegrilde makreel. Bovendien zorgt hun ervaring in de creatieve keuken van Bouchéry voor spannende groentegerechten. In het glas verschijnen natuurwijnen die wonderwel samengaan met de ongecompliceerde keuken.”

Roemeniëstraat 56, 1060 Sint-Gillis, flamme-restaurant.com



