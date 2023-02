Paulette Ename in Oudenaarde: heerlijke bistrokeuken in een nostalgische setting

Ietwat verstopt op een plein met gekandelaarde platanen en gevels uit vervlogen tijden ligt Paulette Ename. Paulette, naar de grootmoeder van de vorige eigenares, is sinds enkele jaren in handen van Olivier De Smaele en Laure Vancaester. Zij namen de zaak over, transformeerden die tot een echt restaurant en belandden pardoes in de nieuwe Gault&Millau-gids.

De sfeer van de locatie vloeit helemaal over in de zaak zelf. Een gerestaureerd herenhuis, oude foto’s en affiches aan de muren en tafels met een mix van oude caféstoelen voeren je meteen terug naar een eeuw geleden. De ontvangst is hartelijk en oprecht. We nestelen ons bij het haardvuur en storten ons op het menu. Het beknopte à-la-carteaanbod met klassiekers die al dan niet een hedendaagse draai kregen, doet ons watertanden en bezorgt ons even wat keuzestress. Die ervaren we ook bij het zien van de drankkaart: een tof aanbod aan bieren, maar eveneens een wijnkaart met klassieke én natuurlijke wijnen.µ

De saus doet én aan Singapore én aan Barcelona denken, en wordt tot de laatste druppel genuttigd.

Onze maaltijd begint met een kleine tegenvaller. De kleine garnaalkroketjes zijn mooi gekorst en leuk gepresenteerd, maar missen diepgang in smaak. Maar wat dan volgt is één grote goednieuwsshow, te beginnen met de fles rode beaujolais van domaine Descombes, heerlijk. Daarna volgt een portie schelpen, mosselen en kokkels in een saus die én aan Singapore én aan Barcelona doet denken en tot de laatste druppel wordt genuttigd. Wat later – het tempo van de maaltijd is spot on – eenzelfde oordeel over de hoofdgerechten. De gebraden kip van mijn gezelschap is simpelweg perfect, evenals de salade met sucrine die erbij hoort, mijn kalfstong in madeirasaus is subtiel, botermals en rijkelijk geportioneerd. De ongejaste pommes allumettes bij onze gerechten verdienen eveneens een pluim.

© GF

De sabayon die onze maaltijd afsluit is een daad van overmoed, maar toch is er geen spijt te bemerken over die keuze. Mooi lobbig van structuur, gebalanceerd zoet en zuur met een zweem van alcohol in de achtergrond.

Met het klassieke Vlaamse voorjaar voor de deur zal menig wielerfanaat afzakken naar deze regio. Met Paulette hebben andere landgenoten ook een extra reden om deze prachtige streek aan te doen.