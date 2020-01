Twee jaar na de dood van de beroemde Franse kok Paul Bocuse raakt zijn restaurant in Lyon zijn derde Michelin-ster kwijt.

Hoewel de nieuwe editie van de Michelin-gids eind deze maand pas uitkomt, wisten enkele Franse media al te achterhalen dat L'Auberge du Pont-de-Collonges, het restaurant van wijlen Paul Bocuse, het vanaf nu moet stellen met twee sterren. Dat is erg opvallend: de bekende kok kreeg in 1965 al zijn derde Michelin-ster voor zijn restaurant in Collonges-au-Mont-d'Or. Die drie sterren wist hij vijftig jaar op rij te verzilveren.

In de Michelin-gids van 2020 staat het restaurant een trapje lager. 'De kwaliteit van het etablissement blijft excellent, maar niet meer op driesterrenniveau', klinkt het. Gwendal Poullennec, het hoofd van de bekende gastronomiegids, trok persoonlijk naar het restaurant in Lyon om het nieuws te melden.

Paul Bocuse, de intussen overleden oprichter van het restaurant, is een culinair monument in Frankrijk. Hij zorgde voor een nieuwe wind in de Franse keuken door af te stappen van zware, vette gerechten en te werken met verse, kwalitatieve ingrediënten. Tijdens zijn leven runde hij verschillende toprestaurants, opende hij een fastfoodketen en zelfs een restaurant in Disney World. In eigen land heeft hij de bijnaam 'keizer van de Franse keuken', Gault&Millau heeft hem uitgeroepen tot 'kok van de eeuw'.

Hoewel de nieuwe editie van de Michelin-gids eind deze maand pas uitkomt, wisten enkele Franse media al te achterhalen dat L'Auberge du Pont-de-Collonges, het restaurant van wijlen Paul Bocuse, het vanaf nu moet stellen met twee sterren. Dat is erg opvallend: de bekende kok kreeg in 1965 al zijn derde Michelin-ster voor zijn restaurant in Collonges-au-Mont-d'Or. Die drie sterren wist hij vijftig jaar op rij te verzilveren. In de Michelin-gids van 2020 staat het restaurant een trapje lager. 'De kwaliteit van het etablissement blijft excellent, maar niet meer op driesterrenniveau', klinkt het. Gwendal Poullennec, het hoofd van de bekende gastronomiegids, trok persoonlijk naar het restaurant in Lyon om het nieuws te melden. Paul Bocuse, de intussen overleden oprichter van het restaurant, is een culinair monument in Frankrijk. Hij zorgde voor een nieuwe wind in de Franse keuken door af te stappen van zware, vette gerechten en te werken met verse, kwalitatieve ingrediënten. Tijdens zijn leven runde hij verschillende toprestaurants, opende hij een fastfoodketen en zelfs een restaurant in Disney World. In eigen land heeft hij de bijnaam 'keizer van de Franse keuken', Gault&Millau heeft hem uitgeroepen tot 'kok van de eeuw'.