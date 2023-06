Oppepper of afknapper? Onze expert keurt alternatieve energiedranken

Onze drankexpert schenkt klare wijn en nipt van de nieuwe trends. Deze week: alternatieve energiedranken.

Rise & shine

De eerste energiedrankjes werden in de jaren 70 gedronken door Japanse piloten en Thaise vrachtwagenchauffeurs. Ondernemers Chaleo Yoovidhya en Dietrich Mateschitz deden het fenomeen eind jaren 80 overwaaien naar Europa: sinds zij in 1987 Red Bull op de markt brachten, schoot de verkoop van zogenaamde concentratie- en prestatiebevorderende limonades als een raket de lucht in.

Ersatz

Stoffen die helpen om wakker en alert te blijven, bestaan natuurlijk al lang: suiker en cafeïne. Maar aangezien geen van beide vandaag een al te beste reputatie heeft, gingen de producenten van energiedrankjes op zoek naar ersatzingrediënten zoals guarana en taurine. Het resultaat is dat we vandaag met een dubbel aanbod zitten: aan de ene kant drankjes met een meetbaar oppeppend effect die je best met mate nuttigt, aan de andere kant ‘gezondere’ varianten die vaak niet meer te bieden hebben dan een placebo-effect.

Kunstmatig

Om een stimulerend effect te creëren zonder geraffineerde suikers toe te voegen, doen de meeste merken een beroep op kunstmatige zoetstoffen, die na een zoete start een onaangename, bittere, metaalachtige smaak achterlaten. Uit de proefsessie kwam dan ook niet echt een drankje naar voren dat qua smaak kon bekoren. Misschien toch maar voor een gewone kop koffie kiezen?

Geproefd en gekeurd: alternatieve energiedranken

Dankzij het hoge cafeïnegehalte (3,2 g per 100 ml) en rietsuiker (2,1 g per 100 ml) is dit biologische drankje geen placebo. De smaak van granaatappel en hibiscus is aangenaam, maar een beetje te flauw naar onze smaak.

Presenteert zich als natuurlijk alternatief voor het klassieke energiedrankje. Sterk bruisend, met tonen van frisse citroentijm en nootmuskaat. Het bevat geraffineerde suikers noch additieven, maar mist daardoor, ondanks de naam, een stimulerend effect.

3. Nalu Hibiscus & Rooibos Infusion, ca. 1,50 euro, naluenergydrink.com

Positieve eerste indruk, vervelende nasmaak door de kunstmatige zoetstoffen. Ook de lange lijst additieven wekt geen vertrouwen.

4. Nocco Miami Strawbery, ca. 2 euro, nocco.com

Het merk Nocco pakt uit met het feit dat hun drankjes suikervrij zijn en BCAA bevatten, aminozuren die de spiergroei zouden bevorderen. De smaak van deze variant lijkt op Red Bull.