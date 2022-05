Michelingids 2022: dit zijn alle sterrenrestaurants van België

Het werd een paar keer uitgesteld, maar eindelijk is het zover: Michelin maakte bekend wat volgens haar inspecteurs de beste Belgische restaurants van dit moment zijn. Dat je in deze zaken goed kan eten, staat in de sterren geschreven.

Op 23 mei maakt Michelin zijn nieuwe gastronomische gids bekend. Dat doet de bandenproducent voor het eerst niet meer op papier, maar dat kan de feestvreugde niet drukken. Hieronder vind je alle zaken die bekroond werden met een of meer sterren, de volledige gids vind je op de website van Michelin.

Nieuwkomers

Vintage (Kontich)

Hert (Turnhout)

Arden (Villers-sur-Lesse)

Fine Fleur (Antwerpen)

In den Hert (Wannegem-Lede)

Quai n°4 (Ath)

Nebo (Antwerpen)

Fleur de Lin (Zele)

Ryôdô (Luxembourg)

Tinelle (Mechelen)

Rebelle (Marke)

Aurum by Gary Kirchens (Ordingen)

La villa de Camille et Julien (Luxembourg)

DIM dining (Antwerpen)

Sense (Waasmunster)

¡Toma! (Luik)

Blijvers

Nieuwkomers

Colette – De Vijvers (Averbode)

La Villa Lorraine by Yves Mattagne (Brussel)

Hertog Jan at Botanic (Antwerpen)

Blijvers

Nieuwkomers

Boury (Roeselare)

Blijvers

Zilte (Antwerpen)

Hof van Cleve (Kruishoutem)