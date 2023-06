Magische bollen: dit zijn de 50 beste Belgische ijssalons

Als je stikt van de warmte is alle verkoeling welkom, maar het ene ijsje is het andere niet. Voor de bollen van deze ijssalons rijd je met plezier om, met ‘een wandeling in de buurt’ als excuus.

OOST-VLAANDEREN

San Pietro

Een eigen ijssalon was een kinderdroom van Ann, die de ijsjes maakt voor dit piepkleine Gentse ijszaakje. Ze trok naar Italië om de edele kunst van het gelato maken onder de knie te krijgen. Haar ijsjes zijn dan ook op z’n Italiaans heerlijk zacht en romig van textuur.

K. Elisabethlaan 2, 9000 Gent. Elke dag open van 12u tot 20u30, sanpietro.be

Bas

Bas is een gloednieuw ijssalon dat al snel een trouwe fanbase heeft opgebouwd met zijn signature smaken: denk aan een verrassende rabarber-pistache, kruidig koffie-kardemomijs of frisse matcha-limoen.

Dampoortstraat 46, 9000 Gent. Van donderdag tot zondag open van 14u tot 20u30, justbas.com

Cremerie François

François is een instituut in Sint-Niklaas en omstreken. Al sinds 1928 lik je hier ambachtelijk ijs, van melk die het ijssalon rechtstreeks haalt bij de nabijgelegen Cleeterboshoeve. Het is hier moeilijk kiezen tussen de onklopbare vanille en de rijke pistache.

Ankerstraat 34, 9100 Sint-Niklaas. Van vrijdag tot dinsdag open van 12u tot 23u (op dinsdag vanaf 13u) + een gloednieuwe vestiging in Knokke, website

’t Krijm-oës

’t Krijm-oës is dé plek voor liefhebbers van smeuïge Italiaanse gelato. Het pistache-ijs is fenomenaal, maar je bestelt hier ook nostalgische ijscoupes. Het speeltuintje naast het ijssalon is een extra trekpleister voor de allerkleinsten.

Vijfhoekstraat 134, 1770 Liedekerke. Zaterdag en zondag open van 14u tot 18u, Instagram

IJshoeve Nicky

Nicky en Nico maken ijs van de melk van hun eigen koeien. Een ijsje lik je op het terras aan de boerderij of terwijl je een wandeling maakt op de weide tussen de koeien. Als het seizoen van de bloedappelsien aanbreekt, maakt Nicky daar een waanzinnige sorbet van die je niet mag missen.

Baardegemsestraat 39, 9280 Lebbeke. Van vrijdag tot zondag open van 12u tot 20u, op donderdag en maandag van 14u tot 18u, website

’t Hof te Bruysbeke

Bij deze bioboerderij sta je in de rij voor ijs van verse hoevemelk. ’t Hof te Bruysbeke is de perfecte pitstop tijdens een wandeling of fietstochtje. Aanschuiven doe je voor de populaire smaken vanille en praliné.

Bruisbeke 48, 9520 Sint-Lievens-Houtem, website

Sorbetes Ni Manong Jelle

Deze bijzonder ijszaak van het Belgisch-Filipijnse koppel Jelle en Kamille combineert typische Filipijnse ijssmaken met Belgische klassiekers. Zo proef je er ijs van durian of zoete aardappel naast vanille of chocolade. Probeer zeker een halo-halo, een Filipijnse ijscoupe met roomijs, geschaafd ijs, fruit en rode bonen.

Belseledorp 95, 9111 Belsele. Woensdag en zondag open van 12u tot 18u, donderdag en zaterdag van 14u tot 18u, website

IJshoeve De Boey

Deze ijsjeshoeve ligt op een idyllische plek in de groene polders. Elke dag wordt hier vers ijs gedraaid van eigen melk. Probeer zeker ook de verse frambozensorbet, die razendsnel uitverkoopt. Naast zijn schepijs staat De Boey ook bekend om zijn spectaculaire ijstaarten voor al je feestjes.

Groenendijk 11, 9170 Sint-Gillis-Waas. Open van dinsdag tot zondag van 13u tot 19u, ijshoevedeboey.be

Talamini

Dit ijszaakje is verstopt in de Gentse stationsbuurt en een goedbewaard geheim van de buurtbewoners. Je proeft er Italiaans ijs met bijzondere smaken zoals cuberdon, granaatappel of cactusvijg. Op hete dagen is het meloenijs heerlijk verfrissend.

Ganzendries 1, 9000 Gent. Elke dag open van 13u30 tot 21u, talamini.be

Knut IJs

Knut is een sympathieke ijskar waaruit ijsmaker Stijn in het weekend bolletjes kwaliteitsijs schept. Proef hier zeker de originele smaken zoals boulede-Berlinijs, witte chocolade-sinaasijs of appeltaartijs van frisse appeltjes en zelfgemaakte speltkoekjes.

Lange Gaanweg 12, 9150 Bazel. Zaterdag en zondag open van 14u tot 17u30, website

WEST-VLAANDEREN

De Bossneppe

Op het familiebedrijf De Bossneppe wordt de verse melk van eigen koeien verwerkt tot allerlei lekkers: zo proef je er zelfgemaakte kazen, maar kom je er in de zomer vooral voor het roomijs. Probeer hier de huisgemaakt frisco’s met karamel-, banaan-, speculoos- of hazelnootijs en een laagje krokante chocolade.

Kortrijkstraat 16, 8810 Lichtervelde. Van dinsdag tot zondag open van 13u30 tot 18u30, debossneppe.be

La Boule de Glace

Dit ijssalon is het project van chef Rudy Pattyn, die op het einde van zijn kokscarrière besloot om ijs te leren maken aan de universiteit van Bologna. Proef zeker de citroensorbet, waarvoor Rudy de citroenen uit de Italiaanse havenstad Syracuse laat komen, of de sorbet van lokale vlierbloesems.

Delaerestraat 10, 8800 Roeselare. Elke dag open van 12u tot 19u

Crèmeux

Een nieuwe wind door het Kortrijkse ijslandschap: twee zussen openden vorig jaar met veel enthousiasme Crèmeux. Bijzonder is dat

dit ijssalon het hele jaar lang elke dag open is en elke maand nieuwe smaakjes in de aanbieding heeft. Je likt hier bijzondere smaken zoals gemberijs én krijgt bij elk hoorntje miniproefbolletjes om nieuwe smaken te ontdekken.

Voorstraat 45, 8500 Kortrijk. Elke dag open van 12u tot 19u, cremeux.be

Amy & Mary

Bij het jonge ijsbedrijf van Amy & Mary wordt artisanaal ijs van topkwaliteit gemaakt, met tot de verbeelding sprekende smaken. Denk aan gekaramelliseerde popcorn, kruidige cinnamon roll of frozen yoghurt van botermelk en pompelmoes. De ingrediënten voor hun ijs halen ze zoveel mogelijk bij lokale boeren, die ze trots in de kijker zetten.

Langestraat 18, 8400 Oostende. Van woensdag tot zondag open van 13u tot 18u30, op zaterdag open tot 22u (met een pauze tussen 19u en 20u), amy&may.be

Da Vinci

Zoals de naam doet vermoeden brengt Da Vinci een ode aan de Italiaanse gelato. In een duizelingwekkend tempo worden hier nieuwe smaakjes gelanceerd, zoals vlierbessen of limoncello. Een klassieker en favoriet is het Ferrero Rocherijs. Een extra troef is het vrolijke team, dat met plezier proevertjes uitdeelt.

Geldmuntstraat 34, 8000 Brugge. Van maandag tot zaterdag open van 11u tot 22u, op zondag open van 12u tot 22u, davincibrugge.com

Surprice

In het prachtige Heuvelland worden er bij Surpice ambachtelijk roomijs en sorbets gemaakt. Je proeft hier troostende smaken zoals Kinder Bueno of crème brûlée. Wie avontuurlijk is ingesteld kan hier ook een verrassende ijs-en-wijnpairing proeven, met wijnen van wijnbouwers uit de streek.

Rodebergstraat 27, 8954 Heuvelland. Van woensdag tot zondag van 14u tot 18u (op zondag al open om 10u) + ook vestigingen in Kemmel en Houthulst, surprice.be

Hoeve Macarel by Hoeve Schillewaert

Op een kwartiertje rijden van badstad De Haan vind je Hoeve Schillewaert, waar Eline ijs draait van verse melk. Omdat er op de hoeve ook schapen worden gehouden, vind je naast klassiek ijs ook ijs van schapenmelk. Wie te laat is om nog een ijsje te scoren, vindt zijn gading in de ijsautomaat, waar zelfs ijscoupes klaarstaan om mee te nemen.

Klemskerksestraat 3, 8460 Oudenburg. In juli en augustus elke dag open van 11u tot 19u

Crèmerie Georges

Crèmerie Georges op de zeedijk bestaat al een halve eeuw. Sinds 2016 waait er een frisse wind dankzij de jonge ijsmaakster Astrid Leplae, die er prat op gaat zoveel mogelijk zelf te maken. Je vindt hier naast roomijs met smaken zoals donut, gezouten boter of fris yoghurtijs ook huisgemaakt softijs.

Zeedijk 72, 8660 De Panne, Facebook

IJsboerderij Moereveld

De zwartgevlekte Holsteinkoeien die op de weiden rond boerderij Moereveld grazen, zorgen voor de melk voor het verse ijs. Op het groene terras kun je niet enkel een ijsje likken, maar ook een ijscoupe, milkshake of ijskoffie proeven. Als het ijssalon dicht is, kun je nog altijd een ijsje op de kop tikken in de ijsautomaat.

Moereveldstraat 6, 8820 Torhout. Van vrijdag tot woensdag open van 13u30 tot 18u, moereveld.be

BRUSSEL

Gaston

De ellenlange rij op zonnige dagen zegt genoeg: Gaston is dé plek voor ijs in het centrum van Brussel. Gaston mixt klassieke smaken met verrassende bolletjes, zoals gitzwart houtskoolijs of ijs met de delicate smaak van lentebloesems.

Baksteenkaai 86, 1000 Brussel. Elke dag open van 11u tot 22u, op vrijdag en zaterdag tot 23u, glaciergaston.be

Bargello

Bargello is de trekpleister voor liefhebbers van gelato. Op het hoorntje belanden Italiaanse smaken zoals ricotta-honing of mascarpone met een drupje espresso. Als je de lange wachtrij getrotseerd hebt, kun je met je ijsje uitrusten op het terras van de zaak.

Vrijheidsplaats 5, 1000 Brussel. Elke dag open van 12u tot 23u, bargello.be

Gelateria Giotto

In deze artisanale gelateria vinden Italiaanse en Belgische smaken elkaar. Zo ontdek je er gelato van Belgisch bier, wafels en speculoos. Het ijssalon huist in een charmant winkelpandje in Elsene, om de hoek van het Tenbospark.

Washingtonstraat 152, 1050 Elsene. Van dinsdag tot zondag open van 12u30 tot 18u30, gelateriagiotto.be

Zizi

Al 65 jaar zorgt Zizi in Ukkel voor ijspret. Je komt hier voor de ellenlange lijst van genereuze ijscoupes of laat op z’n Italiaans een bolletje ijs scheppen tussen een zachte brioche: zo’n brioche con gelato is hét Siciliaanse ontbijt bij uitstek.

Onderlinge Bijstandstraat 57A, 1180 Ukkel. Elke dag open vanaf 11u30 tot 22u, van donderdag tot zaterdag tot 23u, zizi.be

Nanouk

Bij Nanouk wordt er hulde gebracht aan de nederige frisco, die hier gemaakt wordt met biologische topproducten. Met suiker wordt zuinig omgesprongen, zodat de smaak van de andere ingrediënten kan schitteren. Het roomijs van de frisco’s kun je ook in literpotten kopen om mee naar huis te nemen.

Moskoustraat 20, 1060 Sint-Gillis. Elke dag open van 15 u tot 18u, op donderdag tot 19u, nanouk.be

Frederic Blondeel

Frederic Blondeel behoort tot de top van de Belgische chocolatiers. Hij verwerkt niet enkel chocolade, hij heeft het hele proces in handen, van het roosteren van de boon tot de praline. Diezelfde passie legt hij aan de dag voor het maken van fenomenaal ijs. In zijn ijssalon bestel je klassiekers zoals praliné van amandel of rum-rozijnen.

Ganshorensestraat 39, 1081 Koekelberg. Elke dag open van 9u30 tot 18u30, op zondag open vanaf 12u, fredericblondeel.be

Oui Oui

In dit hippe ijssalon waan je je in Californië terwijl je vegan ijsjes likt. Oui Oui gaat voor knallende smaken, zoals romige banoffee pie, frisse kalamansi of zoete dadel-oranjebloesem. Wie zin heeft kan zijn ijsje toppen met zoute pretzels, vrolijke sprinkels of karamelsaus.

Fortstraat 34, 1060 Sint-Gillis. Elke dag open van 13u30 tot 19u30, maandag gesloten

LIMBURG

Cream & Crunch

Voor de ijsmakers van Cream & Crunch is de combinatie van romig ijs en krokante stukjes dé ultieme ijservaring. Daarom vind je hier cruncy pistache met gekaramelliseerde stukjes noot of crunchy karamel met stukjes gezouten boterkaramel. Op de kaart staan ook drie plantaardige ijssmaken.

Romeins Plein 17, 9620 Zottegem. Van woensdag tot zondag open van 14u tot 18u, creamandcrunch.be

Keysel Creymke

Op deze boerderij wordt het roomijs gemaakt van melk van eigen koeien. De specialiteit is Keysel Krokant, een populaire smaak op basis van vanille met zachte chocolade en krokante koekjes. In de hoevewinkel kun je ook huisgemaakte boter en kaas vinden.

Hoog Keizel 32, 3590 Diepenbeek. Alle dagen open van 13u tot 21u, gesloten op maandag, facebook

Limone

Bij Limone is er een ijsje voor iedereen: naast klassiek roomijs is er ook een ruime keuze aan vegan ijssmaken (zoals het verrassende duindoornijs), suikerarm yoghurtijs én zelfs een ijsje voor honden. Verder is dit salon beroemd voor zijn spectaculaire ijstaarten.

Hasseltsesteenweg 73, 3800 Sint-Truiden. Alle dagen open van 13u tot 22u, limone.be

Bigaro

Ann Peeters stond vroeger achter de potten van haar eigen restaurant en begon daarna een tweede carrière als ijsmaakster. Trouwe klanten schuiven hier aan voor het manonijs, geïnspireerd op de iconische praline. Als vegan optie is er vanille en stracciatella op basis van sojamelk.

Kloosterstraat 2, 3720 Kortessem. Van woensdag tot zondag open van 13u tot 21u, facebook

Crèmelien

Martijn & Carolien volgden hun droom en trokken naar Italië om te studeren aan de enige echte ijsuniversiteit. Met deze kennis op zak maken ze puur ijs, zonder enige toevoeging. Verlekker je aan meer dan dertig smaakjes, zoals witte chocolade en gepofte rijst of carré-confiture.

Kattenbos 81, 3920 Lommel. Woensdag tot zondag open van 11u tot 18u, website

’t Kremmeke

Toen Kris en Cindy geen lekker ijs in de buurt vonden, besloten ze zelf een ijsjeszaak te openen. Daar proef je spannende combinaties zoals amandelijs met zanddeegcrumble of pornstar martini-ijs, geïnspireerd op hun favoriete cocktail. Verrassende smaken zoals pina colada maken plantaardige ijsjesfans blij, net als de lactose- en suikervrije hoorntjes van Italiaanse makelij.

Kolmenstraat 51, 3512 Hasselt. Van woensdag tot maandag, open van 13u tot 22u, website

Melone

Bij Melone wordt ijs bereiden verheven tot een hogere kunstvorm. Zo verdwijnen er zelfgebakken kruidige koekjes in het speculaasijs en komt de smeuïge brownie voor het gelijknamige ijs ook uit de eigen keuken. Wie liever suikervrij smult kan hier uit drie smaken zelfgemaakte frisco’s kiezen.

Tongersesteenweg 51, 3730 Hoeselt. Dinsdag tot zondag van 13u tot 21u30 (of later bij mooi weer), melone.be

’n Koud Kunstje

In dit piepkleine ijssalon vind je artisanale ijsjes. Je kunt ze rustig opeten op het terrasje, waarlangs verschillende wandelroutes lopen. Probeer zeker eens de ijssandwich: een grote bol ijs tussen twee versgebakken speculoosjes, of een huisgemaakte krokante frisco met nootjes of karamel. Naast ijs wordt hier ook patisserie gemaakt. Een hoogtepunt zijn de verse bokkepootjes.

Tijdens de vakantie open van dinsdag tot zondag van 15u tot 21u30, Facebook

ANTWERPEN

Milanese

Roberto is de sympathieke Italiaanse ijsmaker van dit allerschattigste ijszaakje. Onder de zilveren deksels van de toonbank ontdek je hier zijdezachte gelato met klassieke smaken en traditionele Italiaanse combinaties zoals ricotta en gekonfijt fruit. Laat je niet ontmoedigen door de lange rij: wachten loont hier de moeite!

Vleminckveld 6, 2000 Antwerpen. Van donderdag tot maandag open van 13u tot 19u

Milad

Het ijs met rozenwater en saffraan van Setareh Pourjavan is een hommage aan de kookkunsten van haar moeder, die haar grootbracht met de smaken van de Iraanse keuken. Ook in de andere smaken zoals tahin-chocolade of koffie-kardemom proef je het Midden-Oosten.

Kloosterstraat 120, 2000 Antwerpen. Van donderdag tot zondag open van 14u tot 22u (op donderdag gesloten om 20u), miladicecream.be

Gritje Kokx

Al 70 jaar lang is ijssalon Gritje Kokx een vaste waarde in Merksem. Vroeger stonden hier steevast slechts drie oerklassieke smaken in de toonbank, maar intussen is het aanbod uitgebreid met nieuwkomers als Kinder Bueno en Ferrero.

Terlindenhofstraat 195, 2170 Merksem. Van woensdag tot zondag open van 14u tot 21u, gritjekokx.be

Trommelhoeve

In de idyllische tuin van de Trommelhoeve is het zalig

zitten in de schaduw van de grote bomen. Binnen bestel je een ijsje gemaakt van verse biologische hoevemelk of een oldscool frisco. Aanrader is ook het luchtige artisanale softijs.

Trommelbaan 14, 2530 Boechout. Elke dag open van 13u tot 21u, gesloten op dinsdag + stadswinkel in Mechelen

Vismarkt 18, 2800 Mechelen. Elke dag open van 13u tot 22u, trommelhoeve.be

Dito’s

IJsmaker Djordy Van Kemseke won dit jaar de prijs voor de beste ijsmaker van het land. Hij behaalde die titel met een gelato van florale hibiscus en kruidige kaneel, met een saus van veenbes en gekaramelliseerde noten en een snufje zout. Wil je dit beste ijs van België proeven? Sinds de wedstrijd is dit ijsje opgenomen in het vaste assortiment.

Turnhoutsebaan 548, 2970 Schilde. Iedere dag van 13u tot 21u, dito’s.be

Veron © @VERON

’t Lekker Koeike

Op deze familieboerderij proef je vers ijs van de eigen koeien, die je zelfs kunt aaien. Buiten is er veel ruimte om ontspannen je hoorntje op te likken en voor de kinderen is er een grote, gloednieuwe speeltuin.

Hallebaan 21, 2520 Ranst. Van vrijdag tot zondag open van 10u tot 21u, maandag van 13u tot 20u, van dinsdag tot woensdag van 10u tot 20u, tlekkerkoeike.be

De Blijdenberg-hoeve

Elke dag wordt er vers ijs gedraaid op de Blijdenberghoeve. Vanille is er altijd en naarmate de temperaturen stijgen komen er meer smaken bij. Denk aan klassiekers zoals aardbei, mokka en pistache.

Je vindt in de hoevewinkel ook andere verse zuivelproducten zoals (karne)melk, plattekaas en yoghurt.

Zellaerdreef 32, 2820 Bonheiden. Maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag open van 13u30 tot 17u, deblijdenberg-hoeve.be

Marktje 7

In het hartje van Ekeren draaien leerkrachten Tom en Loes romige Italiaanse gelato. Je komt hier voor zoete smaken zoals stroopwafel, Snickers of frangipane, of voor een van de vele vegan opties. In de winter moet je hier stoppen voor de versgebakken smoutebollen.

Markt 7, 2180 Ekeren. Van woensdag tot zondag open van 14u tot 21u, marktje7.be

Veron

Een gloednieuwe crèmerie in een eeuwenoud bakkershuis. De jonge ijsmakers van Veron plaatsten zich meteen op de kaart door brons te winnen op het Belgisch ijskampioenschap. Het ijssalon pakt uit met bijzondere smaken zoals gelato van geitenkaas met dadels en amandelpasta. Proef zeker ook de baklava met pistache, die is betoverend lekker.

Paardenmarkt 80, 2000 Antwerpen. Van dinsdag tot zondag van 12u tot 22u, vernon.be

VLAAMS-BRABANT

De Crèmebar

In het charmante stationsgebouw van Eppegem vind je de Crèmebar, een piepklein ijszaakje met een gezellig tuintje. Je vindt hier verfrissende smaken zoals witte chocolade met honing en citroen of roomijs van watermeloen of roze pompelmoes. In het assortiment zit ook altijd een suikervrij ijsje.

Brusselsesteenweg 347, 1980 Zemst. Dagelijks open van 13u tot zonsondergang

De Crèmebar © @DE CRÈMEBAR

Emilia Gelateria

In het centrum van Grimbergen vind je dit Italiaans geïnspireerd ijssalon: hier bestel je dan ook geen vanille, wel romige fior di latte. Ook zabaglione, de Italiaanse versie van sabayon, is hier een topper.

Sleutelstraat 1, 1850 Grimbergen. Zaterdag en zondag open van 10u tot 19u, woensdag en vrijdag van 14u tot 19u, emiliagelateria.be

’t IJshorentje

In het groene Rotselaar schuiven wandelaars en fietsers aan voor een ijsje van ’t IJshorentje. De rijen durven hier stevig aan te groeien, maar het ijs wordt met vele handen geschept, waardoor je nooit lang hoeft te wachten. Je proeft hier klassiekers en ook frisse smaken als mojito of limoncello, die steevast in genereuze bollen op je hoorntje verschijnen.

Hellichtstraat 103, 3110 Rotselaar. Van dinsdag tot zondag open van 14u tot 21u

Zuut

De chocolademakers en patissiers van Zuut wagen zich sinds enkele zomers ook aan ijs en daarvoor zijn de Leuvenaars hun dankbaar. Je kunt hier een hoorntje meenemen, maar wij raden aan om even te gaan zitten voor de verfijnde ijscoupes. Zo proef je bijvoorbeeld hun eigenzinnige interpretatie van de klassieke café glacé met koffieijs, chocoladecrumble, espuma van amaretto en fruitige appelsienzeste.

Vismarkt 2, 3000 Leuven. Van woensdag tot vrijdag open van 10u tot 18u, zaterdag van 9u tot 17u, patisseriezuut.be

Lucullus

Deze ijsjeszaak midden in de velden, op een populaire wandelroute. In de zomer kun je hier ook verse kersen of een verfrissend drankje kopen. Hier wordt het ijs niet geschept: je koopt hier een potje met één smaakje. Naast het klassieke ambachtelijke ijs vind je hier ook huisgemaakt suikervrij of lactosevrij ijs.

Trolieberg 46, 3010 Kessel-lo. Elke dag open van 11u tot 22u, ijslucullus.be

L’origien

De ijsmaker van L’origien is een ambitieuze chef die enkele jaren geleden de prijs voor het beste ijs van het land wegkaapte. Hier eet je dan ook topijs, gemaakt met verse ingrediënten zoals lokale aardbeien uit volle grond. Wie een nachtelijk goestingske heeft kan altijd terecht bij de gloednieuwe ijsautomaat.

Tiendeschuurstraat 41, 1910 Kampenhout. Woensdag tot zondag open van 14u tot 21 u, in juli en augustus elke dag open, lorigien.be

Memorijs

De drie eigenaars van Memorijs ontmoetten elkaar tijdens een cursus ijsmaken. Samen begonnen ze een ijssalon met grote smaken en een kleine voetafdruk: zo kun je de lepeltjes en potjes mee oppeuzelen. Hou je niet van een koekje? Dan word je aangemoedigd om je eigen kommetje mee te brengen. Een favoriet van de trouwe klanten is hier de exotische passievrucht-mangosorbet.

Baron August de Becker Remyplein 70, 3010 Leuven. Van dinsdag tot zondag open van 12u tot 21u, memorijs.be

Croccantino

Vroeger een vaste waarde in het centrum van Leuven,

nu al twintig jaar in het landelijke Veltem-Beisem: Croccantino levert al bijna veertig jaar fantastisch ijs aan zoetekauwen. In de ijstoog vind je een duizelingwekkende hoeveelheid aan smaken, met uitschieters als After Eight, Turkse koffie en kaneel.