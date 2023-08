Konchu in Elsene: Japanse kantine met verfrissend scherpe prijzen

Als ik vertel dat ik restaurantrecensent ben, krijg ik steevast te horen hoe duur is het om vandaag op restaurant te gaan. Aan al die mensen kan ik zeggen: rep u naar Konchu. In deze Japanse kantine eet je voor verfrissend scherpe prijzen.

In een luchtig art-nouveaupand dat geraffineerd werd ingericht vind je dit bescheiden restaurant. Centraal staat de Japanse curry, een troostende snelle maaltijd die populair is in Japan sinds de Britten het gerecht meebrachten uit India. De kruidige currysaus combineert hartig met zoet, is mild in vergelijking met de Thaise versie en krijgt steevast het gezelschap van frisse gepekelde groenten. ’s Middags eet je het hier met rijst of noedels en groenten of gefrituurde kip. ’s Avonds is het een van de deelgerechten waaruit je kunt kiezen, naast spiesjes van de barbecue, okonomiyaki (een hartige pannenkoek met gesnipperde kool en zoete mayonaise) en een resem bijgerechten.

We starten met een straffe cocktail van frisse kumquatlikeur en sake, ontwikkeld door Gents mixoloog Frederic Geirnaert. Volgen in een aangenaam tempo: krokante gefrituurde kip (karaage) met dragonmayonaise, een krakend verse tempura van seizoensgroenten, een curry met rijst en gekonfijte tomaten, een zoet gelakt spiesje met garnaal en een okonomiyaki met spek en een toren fladderende bonitovlokken. Er vallen zeker opmerkingen te maken: zo zijn de garnalen iets te lang gebakken, missen we een sausje bij de tempura en vinden we de curry te weinig gevuld met tomaat. Maar dit weegt niet op tegen de voordelen: je eet hier goedkoop en toch lekker, vers en simpel. De bediening is ontroerend lief, de sfeer gemoedelijk en de service loopt gesmeerd. Bij het eten nippen we natuurwijnen tegen erg billijke prijzen.

Na een zoete pannenkoek met kastanjecrème, vanillesaus en een crumble van witte chocolade krijgen we de rekening, die voor twee personen – van aperitief tot dessert – onder de honderd euro duikt. Op het gevaar af te klinken als mijn grootmoeder: “Waar vind je dat nog?”



