Restaurant Wally in Aalst: pizza in de hoofdrol

Wie een horecazaak opent op een atypische of onverwachte locatie krijgt al snel het label van pionier of vernieuwer opgeplakt. Of Kristof Cannoot dat etiket wil dragen is onduidelijk. Feit is wel dat hij de stad achter zich liet en terugkeerde naar de plek waar hij opgroeide. Hij bouwde een prachtig neobrutalistisch pand en startte een restaurant waar pizza een hoofdrol speelt. Wally, de zeven jaar oude zuurdesemstarter, is de echte ster van de nieuwe zaak en gaf er dan ook zijn naam aan.

© GF

Het monumentale hoekpand met uitgesproken vormen springt meteen in het oog en zal de buurt ongetwijfeld beroerd hebben. Ook bij het publiek vanavond wordt er druk gefotografeerd. Aan onze tafel wint de menukaart het van de locatie: pizzafanatici laten zich niet afleiden. Naast een brede selectie dranken vind je een beperkt, maar origineel en aantrekkelijk aanbod aan pizza’s. Voor die aan tafel verschijnen, zijn er toffe voorafjes en aanlokkelijke voorgerechten. Het duurt even voor we die kunnen bestellen, maar ze ontgoochelen allerminst. Pikante en smaakvolle olijven, gezouten ansjovis en overheerlijk huisgemaakt brood met ansjovisboter combineren prima met een degelijke negroni en een frisse petnat met subtiele accenten. Die natuurlijke bubbel doet het ook voortreffelijk bij onze voorgerechten. Krokante, gegrilde witte asperges met kappertjes en een scherpe groene salade met peulgroenten en krokante uitjes laten even op zich wachten, maar zijn bijzonder goed uitgevoerd. Bij die laatste ontbreekt de burrata van op de menukaart, maar dat werd vooraf gezegd en aangepast op onze rekening, heel fijn.

De hamvraag is of de zaak de hoge verwachtingen kan inlossen. De suggestiewijn, een nerello mascalese uit Sicilië, krijgt onze goedkeuring, een vlot drinkende ‘pizzawijn’. Vooral bij de creatie met nduja, gepofte tomaatjes en geroosterd venkelzaad is het de ideale drank. De pizza van de chef, een combinatie van onder andere gerookte amandelen, ansjovis en komkommer, is gedurfd maar werkt wonderwel. We overwegen nog even een dessert, maar onze gulzigheid bij het aperitief was te groot.

Wally mist misschien nog een vlotte service en een logisch ritme, maar dat wordt ruimschoots goedgemaakt door wat er op tafel verschijnt.

* NEE, BEDANKT ** KAN BETER *** POSITIEVE BELEVENIS **** AANRADER ***** DE OMWEG WAARD