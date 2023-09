Hoe fris is commerciële ijsthee? Onze expert vergelijkt verschillende merken

Onze drank-expert schenkt klare wijn en proeft van de nieuwe trends. Deze week: ijsthee.

In 1877 publiceerde Marion Cabell Tyree een boek dat een groot succes werd in de toenmalige Verenigde Staten: Housekeeping in Old Virginia. Het doel dat ze bij het schrijven voor ogen had? ‘Elegante en verfijnde’ (lees: welgestelde witte) vrouwen voorbereiden op de maatschappelijke veranderingen die hun te wachten stonden. Ze zouden zich binnenkort misschien weleens om hun huishouden moeten bekommeren… zonder kok. Om dit afschrikwekkende toekomstbeeld het hoofd te bieden, had de schrijfster een reeks recepten verzameld, waaronder een van de oudste tot op heden bekende recepten voor ijsthee. ‘De ideale drank bij warm weer’, aldus Tyree.

Het duurde tot 1978 voor Lipton op het idee kwam om ijsthee te commercialiseren en de eerste versie van Ice Tea in België op de markt verscheen – in eerste instantie in poedervorm. Jarenlang bleef de populariteit beperkt en trok de drank slechts een klein, vaak anglofiel publiek aan, maar zodra de verkoop op kruissnelheid kwam, brachten ook concurrenten een eigen versie uit, zoals Coca-Cola met Fuze Tea.

Het succes van commerciële varianten van ijsthee heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat het klinkt als een natuurlijk alternatief voor frisdrank, wat aanslaat bij een publiek dat gezond leven steeds hoger in het vaandel draagt. Drankmerken zetten kenmerken als ‘rijk aan antioxidanten’ graag in de verf en voegen zoetstof toe in plaats van suiker, om het caloriegehalte te verlagen. Om onze smaakpapillen te blijven verrassen, brengen ze bovendien de ene na de andere smaakvariant uit: perzik, hibiscus, mango, kamille, granaatappel, passiebloem, framboos, sinaasappel, kardemom, cactus… Een blik op de schappen in de supermarkt zegt genoeg. De persoonlijke kok mag dan ondertussen alleen nog bij de happy few in de keuken staan, ijsthee is een blijver.

Geproefd en gekeurd: ijsthee

1. Tensaï Tea ‘matcha en pepermunt’. 2,25 euro (33 cl), tensai-tea.com

Een dorstlessende groene thee met een frisse smaak. De pepermunt is duidelijk aanwezig. De hoeveelheid suiker, in de vorm van agavesiroop, is beperkt (1,5 g per 100 ml).

2. Höllinger Bio Ice Tea ‘perzik’. 1,69 euro (500 ml), o.a. te koop in de vestigingen van Färm

Deze ijsthee ruikt naar Lipton Ice Tea en smaakt duidelijk naar perzik. De bubbels zorgen ervoor dat je de suiker niet te zeer proeft, al is die wel degelijk aanwezig (6,3 g per 100 ml).

3. Tao Bio Real Brewed Tea. 2,81 euro (75 cl), Carrefour Market

De aangenaamste ontdekking van deze test. Op basis van zwarte thee, perzik en vlierbloesem. Licht gezoet (3,9 g per 100 ml).

4. Oxfam Ice Tea. 1,35 euro (33 cl), oxfamfairtrade.be

Artificieel aandoende geur die op die van abrikozenyoghurt lijkt. Ondanks de goede, fairtradebedoelingen stelt deze drank teleur door het veel te hoge suikergehalte (7,8 g per 100 ml).