Hamburger zonder vlees: de beste veggieburgers uitgetest

Snak je naar een klassieke cheeseburger, maar eet je geen vlees? Heel wat plantaardige producenten voorzien tegenwoordig smakelijke alternatieven. Ons testpanel ging de uitdaging aan en onderwierp 6 vegetarische burgers aan een test. Ontdek hier welke burger wij unaniem tot nummer één verkozen.

De jury

Lara Laporte (30): Flexitariër, staat altijd open voor goede veggie alternatieven.

Lotte Philipsen (33): Eet al acht jaar vegetarisch, mist vlees absoluut niet. Heeft de burgers geproefd met haar vriend Robbe, die ook al acht jaar vegetariër is.

Annelies Waegemans (47): Vegetarisch sinds haar achttiende, miste de eerste jaren wel eens een vettige hamburger op een festival, maar weet ondertussen amper nog hoe dat smaakte. Ging de smaaktest aan met haar man Jeroen, die al even lang vegetariër is.

Ons verdict

De burgers die op ons bord belandden, dienen om een echte hamburger te vervangen. Het zijn dus geen groente- of linzenburgers, maar echt schijven nepvlees die je tussen een broodje met groenten, saus en eventueel een sneetje kaas kunt eten. Net echt.

Met dat gegeven in het achterhoofd, kozen we voor de vlezig uitziende burgers van de volgende merken: De Vegetarische Slager, Beyond Meat, Garden Gourmet, Greenway, Vivera en Greenforce.

‘Le Burger’ van De Vegetarische Slager

De smaak zit alvast goed: een tikkeltje zoet, wat rokerig en best zout. De smeuïge textuur heeft voldoende weg van vlees, waardoor deze alvast een ideaal alternatief is als cheeseburger. Met augurken kun je het zoete van de burger wat compenseren.Het duurt wat lang om deze burger een bruin korstje te geven in de pan, maar mits geduld kan deze wel als smashburger (bal gehakt die op een hete bakplaat tot burger wordt geplet, red) dienen.

‘Beyond Burger’ van Beyond Meat

Ongetwijfeld de meest vlezige burger van de zes, zowel qua smaak, textuur als manier van bereiden. Deze burger lijkt zelfs te bloeden in de pan, wat voor verstokte vegetariërs misschien een afknapper kan zijn. Jurylid Annelies vond het ‘bloederige’ bakproces alvast niet zo appetijtelijk. De rest van de jury stoorde zich hier niet aan. Het is een vrij dikke burger, dus je kunt hem best bakken zoals een smashburger: zo wordt hij wat platter én krokanter. Een tip voor vleeslovers: voeg er wat extra kruiden aan toe om de illusie compleet te maken. Het is geen sojaburger, maar een erwteneiwitburger: fijn als afwisseling voor de vele sojabevattende vleesvervangers.

‘Sensational Burger’ van Garden Gourmet

Deze burger heeft qua uiterlijk wat weg van de versie van de Vegetarische Slager. Qua textuur is de burger volgens ons panel net vlezig genoeg, met een goede ‘beet’. Hij is precies dik genoeg voor op een broodje en heeft een mooie, smakelijke kleur na het bakken. De ietwat rokerige en kruidige smaak valt in de smaak. Garden Gourmet biedt verschillende vleesachtige burgers aan, waaronder de ‘Sensational’, ‘Sensational BBQ’ en ‘Deluxe mini’: onze jury was fan van alle versies. De eerste twee zijn geschikt als smashburger, de miniburgers niet. De miniburgers en ‘Sensational BBQ’-versie bevatten gedroogde uien, die een lekkere smaak toevoegen.

‘Gourmet Burger’ van Greenway

Het woord dat bij de drie juryleden werd gebruikt om de smaak van deze burger te beschrijven was: flauw. De kleur werd dan weer omschreven als ‘flashy’ en ‘onsmakelijk’. Het is dus een burger die je zelf nog moet kruiden, wat z’n voor- en nadelen heeft. Hij was moeilijk krokant te krijgen en was droger dan de andere geteste burgers. De juryleden vonden de teleurstellende structuur en smaak spijtig, want ze eten doorgaans wel graag creaties van Greenway.

‘Plantaardige burger’ van Vivera

De burger van Vivera lijkt qua structuur op de burger van de Vegetarische Slager, maar is veel droger en bakt snel aan. We ontwaarden ook harde brokjes in de burger, wat we als afknapper ervaarden. De burger is vrij neutraal van smaak en kan dus extra kruiden gebruiken.

‘Vegan burger’ van Greenforce

Dit is de vreemde eend in de bijt. Je koopt geen kant-en-klare burger, maar poeder waar je zelf water aan moet toevoegen om er ‘gehakt’ te maken. Vervolgens kneed je dat ‘gehakt’ zelf tot een burger en bak je deze in de pan. Het eerste wat opvalt is de zeer intense geur, die voor sommigen als overheersend kan worden ervaren. Dat je zelf de vorm kunt bepalen, is een meerwaarde. Je kunt zelf kiezen hoe groot of klein, dik of dun je burger is. Je kunt ook zelf nog kruiden of ajuin toevoegen, maar voor deze test kozen we voor de pure smaak van Greenforce. Wanneer je de burger bakt, komt er sap uit, dat net zoals de Beyond Burger doet denken aan bloed. Het is een sappige, smakelijke burger, die je zo krokant als een smashburger kunt klaarmaken. De burger is gemaakt van erwteneiwit, volledig vegan: leuk om weten.

De winnaar

Met stip op één staan de burgers van Garden Gourmet. Op een mooie tweede plaats prijkt de Beyond Burger en de top drie sluit onze jury af met de burgers van de Vegetarische Slager.