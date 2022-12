Ovenhapjes getest: vier voltreffers uit de supermarkt

Recensent Barbara Serulus proefde 30 ovenhapjes uit het supermarktassortiment om je te behoeden voor miskopen. Een verbrande tong nam ze daarbij voor lief. Vier ovenhapjes stegen boven de massa uit. Zet de oven alvast op 180°C.

1. Minihamburgers (Aldi)

Tegen alle verwachtingen in komen deze – toegegeven, heel schattige – minihamburgers in de top 5. Bij voorgemaakte hamburgers die je in de oven moet opwarmen stelde ik me zompige taferelen en fletse smaken voor, maar verrassend genoeg zijn de hamburgerbroodjes krokant, is het vlees smaakvol, de ketchup lekker en krijgt het geheel een frisse oppepper door een augurkje. Van zoveel scepsis naar zoveel enthousiasme – het leven is onvoorspelbaar.

2. Samosa met groenten (Delhaize)

Met deze driehoekjes stem je niet alleen vegetariërs, maar ook vegans gunstig. Onder een dun en krakend laagje filodeeg komt een vulling van kool en knapperige waterkastanje tevoorschijn. De samosa is fris van smaak, de groenten hebben een lekkere beet en zelfs zonder dipsaus overleven deze ovenhapjes moeiteloos de vegetarische concurrentie.

3. Visschelpen (Lidl)

Visschelpen zijn een moeilijke categorie binnen de ovenhapjes. Te veel kaas en je hebt eigenlijk een bordje nodig om ze te kunnen eten, te veel saus en je hebt eigenlijk brood nodig om die op te soppen. De schelp die het best hanteerbaar én het smaakvolst was, was die van Lidl. Gevuld met kabeljauw en – onze favoriet – met koningskrab. Een fijne textuur, een mooie vissmaak, een elegante dosering van de kaas.

4. Vers aperitiefhapjes (Aldi)

Van alle boucheekes zijn deze de lekkerste. De hapjes behouden hun vorm bij het bakken, het bladerdeeg knispert en de smaken zitten goed. Naast ovenhapjes met zalm, rivierkreeft of vol-au-vent vind je in de mix ook een worstenbroodje met lekker gehakt én een kaasrolletje waaraan je onvermijdelijk je tong verbrandt – maar dat het helemaal waard is. Eén puntje van kritiek: het vol-au-venthapje zou krachtiger mogen smaken.