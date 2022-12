Kerststress in de keuken? Drie eindejaarsmenu’s uit een maaltijdbox getest

Overvolle supermarkten of een gebrek aan tijd en inspiratie: wie zelf een creatief kerstdiner op tafel wil toveren moet heel wat hindernissen overwinnen. De feestedities van maaltijdboxleveranciers helpen je daarbij. Zijn ze je tijd en geld waard? Knack Weekend speelde voor proefkonijn en testte drie eindejaarsmenu’s.

EKOMENU

Wat?

Het kerstmenu bevat een gezonde update van enkele klassiekers met zeer veel groenten. Zo is het voorgerecht worteltartaar, gevolgd door knolseldersoep met kastanjes – een schot in de roos – en stoofvlees. Het dessert is een panna cotta met kokos en stoofpeertjes. Alle ingrediënten zijn biologisch. Bij elk gerecht krijg je ook informatie over de hoeveelheid groenten, het aantal calorieën, de CO2-uitstoot en de hoeveelheid schaars water die gebruikt werd om je voedsel te produceren.

De worteltartaar, lekker en gezond. Dit is een foto gemaakt door Ekomenu, mijn eigen creatie ziet er iets knulliger uit. (c) Ekomenu

Moeilijkheidsgraad?

Wie zich aan dit kerstmenu wil wagen heeft zowel tijd als ambitie nodig. Wanneer ik alle benodigde ingrediënten uitstal op tafel zakt de moed me heel even in de schoenen. Op de receptenfiches krijg je het advies om het werk te verdelen over twee dagen. Dat blijkt een erg goede tip. Elke gang bevat heel wat verschillende stappen, en zeker als je weinig ervaring hebt met pakweg het roosteren van knoflook dan is het even zoeken hoe je dat aanpakt. Geen enkele stap is echter buitenaards moeilijk. Wie tijd en geduld heeft, wordt beloond. Enkel de presentatie van de gerechten laat een beetje de wensen over. Dat ligt – helaas – vooral aan mijn gebrek aan talent.

Lekker?

Absoluut. Ik zette nog nooit eerder stoofvlees of worteltartaar op het menu, maar dat proef je nauwelijks aan het resultaat. De ingrediënten zijn biologisch en dat vertaalt zich in een krachtig en divers smakenpalet. Mijn favoriete gerecht is de knolseldersoep met kastanjes: een verrassende, hartige combinatie die je de winterkoude meteen doet vergeten. Ik probeerde zowel het stoofvlees met vlees als de veganistische versie. Die laatste wint voor mij met voorsprong, omdat de smaken daar nog net iets explosiever samenkomen in de mond.

Het veganistisch stoofvlees. (c) Ekomenu

Verdict?

Met dit kerstmenu slaag je er zeker in om de gasten te verrassen zonder te ver van de vertrouwde recepten en tradities af te wijken. Een aanrader dus, al schakelen mensen zonder geduld best een hulpkok in om het werk wat te verlichten.

Verpakking?

De doos is van karton, de verse ingrediënten zijn ingepakt in gerecycleerd papier. De ingrediënten zijn verpakt per gang, om verwarring te vermijden. Handig! Plastic is tot een minimum beperkt, enkel wat kruiden zitten in een plastic doosje.

Het dessert (c) Ekomenu

Praktisch?

De kerstboxen zijn verkrijgbaar voor 2, 4, 6 of 8 personen. Voor de versie van 2 personen betaal je 65 euro. Bestellen kan nog tot 18 december, de box kan afgehaald of geleverd worden op 23 december. Meer info op de site van Ekomenu.

HELLOFRESH

Wat?

HelloFresh biedt dit jaar meerdere feestelijke opties aan in de vorm van een kerstbox en/of diens vegetarische variant, elk met vier gangen, of een gourmetbox met acht gerechten. Ik haalde mijn trouwe gourmetstel boven om die laatste te testen. Op het menu: zelfgemaakte kruidenboter, scrambled shakshuka, een vlees- en veggiekwartet, een visduo van kabeljauw en garnalen, een frisse salade, aardappelblokjes met raclettekaas, geroosterde groenten en tot slot een perencrumble. Met andere woorden: een grote tafel is geen overbodige luxe.

(c) Hello Fresh

Moeilijkheidsgraad?

Zeker niet moeilijk, maar wel heel veel werk. In mijn hoofd stond gourmet synoniem aan ‘relatief snel en simpel’, dus had ik allesbehalve voldoende voorbereidingstijd ingecalculeerd. Gelukkig kon ik op de hulp rekenen van mijn begripvolle tafelgasten. En akkoord, uiteraard moet je nog steeds wat snijwerk verrichten om een gevarieerd gourmetaanbod te kunnen voorschotelen, maar zelfs met een team van zes man konden we pas na een dik anderhalf uur onze voetjes onder tafel schuiven. En dan moet je natuurlijk – volgens de regel van het gourmetstel – nog beginnen met koken en afbakken. Kortom, zeker genoeg tijd inplannen en/of helpende handen inschakelen.

Lekker?

Hoe intens de voorbereiding ook was, het loonde de moeite. Al mijn tafelgasten reageerden verrukt op de veelheid aan gevarieerde smaken. ‘De moeite meer dan waard’, werd unaniem besloten. Vooral de wildzwijnburgers en het frisse slaatje werden gretig doorgegeven, en de zelfgemaakte kruidenboter en yoghurtcitroenmayonaise werden tot op de bodem uitgelepeld. De geroosterde groenten vielen dan weer ietwat tegen. Een tafelgenoot merkte op dat dat kan liggen aan het feit dat wij Belgen ‘sauzige’ mensen zijn, want de groenten waren het enige gerecht zonder bijpassende topping en verbleekten dus ietwat bij de smaakexplosies van de andere gerechten.

(c) Hello Fresh

Verdict?

Een pittige voorbereiding, maar met acht gerechten kan je logischerwijze wel een uitgebreid en gevarieerd menu voorschotelen. Je haalt de waarde er dus zeker uit, zowel in hoeveelheden als smaken. Voor vegetariërs onthult de gourmetbox jammer genoeg niet even veel lekkers: de vegetarische nuggets worden wel geapprecieerd, maar het contrast met het aanbod voor de vis- en vleeseters is groot.

Verpakking?

Een grote kartonnen doos vol met de individueel verpakte ingrediënten. Er komt best wat plastic aan te pas. De box wordt wel CO₂-neutraal ingepakt en thuisbezorgd en de ingrediënten ontvang je in exact de juiste hoeveelheden, zodat je niks verspilt.

(c) Hello Fresh

Praktisch?

Voor 2, 4, 6 of 8 personen, vanaf 13.75 euro per persoon. Daarnaast kan je voor 39.99 euroeen wijnbox met aangepaste wijnen bijbestellen. Iedereen kan de Gourmetbox (en/of Kerstbox) bestellen tot en met 18 december. Voor klanten is er ook de mogelijkheid de Gourmetbox als extra bovenop hun weekmenu te bestellen. Dat kan tot en met eind december.

Efarmz

Wat?

Een biologisch en lokaal geproduceerd viergangenmenu met een vegetarische en een gewone versie. Ik probeer beide boxen uit. Het aperitief is een mousseline van blauwe kaas en walnoot op peer voor de vegetariërs, voor de vleeseters is er verse kaas, zalm en bieslook in verwerkt. De pompoensoep met een crumble van zwart knoflookbrood is het voorgerecht voor de vegetariërs, voor de vleesliefhebbers is het knoflookbrood vervangen door ham. Als voorgerecht serveer ik een knolselderbiefstuk met puree, gedroogde champignons en cranberrysaus. In de klassieke versie wordt dat een steak van wild zwijn, aardappelen en wortelgroenten. Het dessert is een taart van pure chocolade, sinaasappel en nougat, een creatie van Atelier Max. Dat is een Brusselse patissier, al meer dan twintig jaar gespecialiseerd in huisgemaakte taarten.

(c) Ekomenu

Moeilijkheidsgraad?

De recepten worden stap voor stap uitgelegd en zijn vrij eenvoudig: faalangst is absoluut niet nodig. Voor ervaren koks mist dit menu misschien wat orignaliteit, maar dat is dan ook niet het doelpubliek. Beginnende koks, of mensen met weinig zin voor avontuur in de keuken, zullen hier prima hun gading in vinden. De producten zijn niet alleen ethisch en duurzaam, maar ook van prima kwaliteit.

Lekker?

De voorgerechten zijn in een handomdraai klaar en overheerlijk. De pompoencappuccino – in gewone taal: de soep – is heeft een intense, rokerige smaak en gaat zeer vlot binnen. Het vegetarische menu wint het van de vleesversie: de knolseldersteak is overheerlijk en erg zacht, al zijn er over het everzijn evenmin klachen. De gebakken wortelgroenten zijn simpel maar lekker. Het dessert is letterlijk en figuurlijk de kers op de taart met opnieuw een totaal ander, intens smakenpalet.

Verdict?

De kwaliteit van de producten staat centraal in dit menu, eerder dan de originaliteit ervan. Ook over de efficiëntie en de moeilijheid van de bereidingen is duidelijk grondig nagedacht. Vooraf vrees ik een beetje dat de porties te klein zullen zijn, maar dat is onterecht. Iedereen is vol en voldaan. Alles wat je nodig hebt, zin in deze box en ook de prijs- kwaliteitverhouding is heel interessant.

Verpakking?

De verpakking is gerecycleerd papier, het vlees is vacuüm verpakt. Enkel de kruiden zitten in plastic zakjes.

Praktisch?

Dit menu maak je vanaf 22,25 euro per persoon voor de vegetarische versie, vanaf 29,50 euro voor de vleesvariant. De box is te bestellen tussen 19 en 24 december. Na je bestelling moet je nog zo’n 2 tot 3 dagen rekenen voor je de producten effectief thuis hebt. Dit omdat er gewerkt wordt met plaatselijke producenten en met zo min mogelijk verspilling. De levering kan in heel België.