Fris of wrang? Onze expert keurt drankjes op basis van hibiscus

Waarmee lessen we best de dorst? Onze drankexpert proeft van de laatste trends. Deze week: hibiscus als smaakmaker.

In Forks, episode zeven van het tweede seizoen van tv-serie The Bear, loopt Richard ‘Richie’ Jerimovich stage in een sterrenrestaurant, waar hij tot zijn ergernis dagenlang niets anders mag doen dan… vorken poetsen. De opnames vonden plaats bij Ever, het restaurant van chef Curtis Duffy, dat ook in het echt twee Michelinsterren telt. Acteur Ebon Moss-Bachrach vertolkt de evolutie van zijn personage op een heerlijke manier: na dagen gefrustreerd vorken opblinken, begint Richie in te zien hoeveel voldoening het kan geven om voor perfectie te gaan en op topniveau aan hospitality te mogen doen. In een cruciale scène laat hij met een paar eetstokjes een ‘wolkje hibiscus’ in de thee vallen. Voor de verbaasde ogen van de gasten lost het wolkje op en krijgt de thee een robijnrode tint. Magisch.

Het is geen toeval dat in een verhaal over het leven achter de schermen van de restaurantwereld voor hibiscus gekozen is als symbool van fine dining. De tropische bloem intrigeert smaakkunstenaars al langer door z’n complexe smaak – fris, zuur en wrang tegelijk, een beetje zoals zure kersen – en door z’n dieprode kleur: er is ondertussen geen twijfel meer dat kleuren een impact hebben op hoe smaak beleefd wordt.

Maar de bloem is niet alleen populair bij sterrenchefs. In de hele wereld wordt ze gedroogd en verwerkt in drankjes. In Latijns-Amerika wordt agua de jamaica gedronken. In Thailand nam krajeab. En in West-Afrika serveren ze bissap niet alleen om z’n verfrissende, maar ook om z’n medicinale kwaliteiten. Ook bij ons duikt de bloem steeds vaker op in hippe drankjes op zoek naar originele, gezond (klinkende) ingrediënten, al komt de complexe smaak van hibicus niet overal even goed tot zijn recht.

Geproefd en gekeurd: drankjes met hibiscus

1. Habitus Detox, ca. 1 euro (25 cl), habitus-drink.com

Fris drankje op basis van spuitwater geïnfuseerd met munt, galanga en hibiscus. De dominante plantensmaak, met toetsen van chlorofyl, verdrijft de smaak van hibiscus wel wat naar de achtergrond.

2. Drink a Flower Serenity, ca. 1 euro (25 cl), drinkaflower.be

Hier is de combinatie van hibiscus met munt beter in evenwicht en zorgt de toevoeging van citroensap voor een aangenaam zuurtje.

3. Kéfir Eau Vertueuse, ca. 2,30 euro (33 cl), kefireauvertueuse.be

De typische azijnachtige smaak van fermentatie domineert die van de hibiscus en blaadjes van blauwe bessen. Toch smaakt het zacht bruisende resultaat goed.

4. Rish Hibiscus 02, ca. 2,50 euro (33 cl), rish.be

Stevig bruisende kombucha op basis van groene thee. Meest fruitig smakende deelnemer aan onze test, maar dat is ongetwijfeld ook te danken aan de toevoeging van koudgeperst frambozensap.