Ze mogen niet blijven eten, maar dat wil niet zeggen dat je er niet voor kan koken. Drie driegangenmenu's die je helemaal vooraf kan klaarmaken en die jouw geliefden gemakkelijk thuis kunnen afwerken.

Zelf voor restaurantje spelen? Dan inspireren wij graag met enkele menu's die je gemakkelijk op voorhand kan maken en vervolgens transporteren. Let wel extra goed op de voedselveiligheid! Was je handen voor je begint en regelmatig tussendoor en houd alles goed koud tot je bestellingen opgehaald worden. Zorg daarbij dat alles heel duidelijk is voor je vrienden en schrijf goed op elk doosje of zakje wat het bevat. Wij geven alvast de afprintklare instructies voor elk menu mee. Fijne feesten!

Avocado-mangotartaar met kruidenkrabLeg eerst een stukje taartkarton onder je tartaarvorm in een transportbakje en bouw het torentje vervolgens op zoals je anders zou doen. Zo kunnen je gasten op afstand het torentje gemakkelijk overdragen naar een bord. Laat ook de tartaarvorm er voor de veiligheid rond zitten en vraag je vrienden om die later terug te geven. Gesmoord lottegebraad met vulling van kruiden en amandelenBereid volgens de instructies, maar haal de vis al na een tiental minuten uit de pan. Het is perfect als hij al gegaard is, maar nog niet helemaal klaar aanvoelt. Lepel de saus in ovenbestendige bakjes en schik de vis erop. Geef de aardappelen mee in een ander oven bakje. Geef de gesnipperde peterselie apart mee.Tiramisu Poire WilliamsBereid helemaal en schep in sierlijke eenpersoonsglaasjes. Die kan je veilig transporteren in een grotere doos. Of kies meteen voor kleine afsluitbare weckpotjes, dat ziet er nog eens charmant uit ook. Avocado-mangotartaar met kruidenkrabHaal het torentje voorzichtig uit het bakje en schik op een bord. Klaar!Gesmoord lottegebraad met vulling van kruiden en amandelenVerwarm de oven op 170°C. Warm het bakje met de vis en dat met de aardappelen tien à vijftien minuten op, totdat de vis helemaal warm is. Haal de vis even uit het bakje en verdeel de saus over de borden. Schik daarna de vis erop en verdeel de aardappeltjes. Werk af met de peterselie. Tiramisu Poire WilliamsMeteen aanvallen!Eendenbouillon met uienravioliGeef de bouillon mee in een lekvrije pot. Maak de ravioli helemaal klaar, maar kook ze nog niet. Geef mee in een apart doosje. Geroosterde hazenrug met wortelen en kweeperenBereid helemaal. Snijd het vlees en verpak het samen met de saus in een ovenschaal. In een andere doe je de groenten. Wat voorgebakken aardappelpartjes (45 minuten op 170°C) kunnen hier lekker bij zijn. Die kan je in het bakje met de groenten meegeven.Mokka panna cotta met witte chocoladeshilfersVoer alle instructies in het recept uit. Rasp de witte chocolade grof en geef mee in een apart potje. Eendenbouillon met uienravioliKlop eventuele bloemoverschot zachtjes van de ravioli. Laat de bouillon koken en doe er dan de ravioli in. Laat twee à drie minuten koken, of tot ze bovendrijven. Verdeel over de kommetjes.Geroosterde hazenrug met wortelen en kweeperenVerwarm de oven voor tot 180°C. Verwarm vlees en groenten ongeveer een kwartier, tot beiden goed warm zijn. Doe dat met een ovenbestendig deksel of aluminiumfolie op. Mokka panna cotta met witte chocoladeshilfersKantel de panna cotta voorzichtig op de borden en decoreer met de witte chocoladeschilfers. Koude saffraanessence met avocadoroom en wilde zuringGeef de essence mee in een potje en de avocadoroom in een diepvrieszakje, dat je aansluitend met de room toeknoopt. De wilde zuring geef je apart mee. Snijbietrolletjes met champignon-bosbessenvulling en snijbietfrietenBereid de rolletjes volledig, maar stoom ze slechts vijf minuten. Leg ze in een verpakking of uitleenbare schaal die in de oven kan. Prepareer de stelen al helemaal, maar frituur ze nog niet. (Wil je je gasten liever niet opzadelen met frituurwerk? Vervang deze frietjes dan door aardappelpartjes die je al 45 min. in een oven van 170°C hebt voorverwarmd.) Voeg wat fijngehakte cranberry's bij in een apart doosje, voor de afwerking. Vegan chocomousse voor snoepersMaak volledig en geef mee in leuke eenpersoonspotjes. Voor extra feestelijk effect strooi je er nog wat sinaasappelzeste of krokante geroosterde pecannoten over.Koude saffraanessence met avocadoroom en wilde zuringKnip een hoek van het zakje met avocadoroom. Verdeel de essence in kommetjes en spuit in elke kom enkele toefkes avocadoroom. Decoreer met enkele blaadjes wilde zuring.Snijbietrolletjes met champignon-bosbessenvulling en snijbietfrietenVerwarm je oven op 170° en steek de rolletjes er een kwartier in. Frituur de snijbietfrieten goudbruin. Schik alles op borden en decoreer met de fijngehakte cranberry's. Vegan chocomousse voor snoepersMeteen aanvallen.