Met zijden tofoe maak je een heerlijk romige chocomousse, waar geen likje room noch een ei aan te pas komt. Zorg dat je zeker deze tofoe koopt: hij is - zoals de naam doet vermoeden - zijdezacht en laat zich perfect glad mixen tot een mousse. De smaak van de tofoe wordt volledig overgenomen door de chocolade, vrees dus niet voor gekke smaakjes: dit is de real deal.

Voor 8 porties:

400 g zijden tofoe

200 g pure chocolade

100 ml sojamelk

4 el esdoornsiroop

Een snuifje zout

Nodig: een keukenrobot

© Diane Hendrikx

Bereidingswijze

1. Smelt de chocolade au bain-marie.

2. Mix de tofoe fijn in de keukenrobot samen met de sojamelk, esdoornsiroop en het zout.

3. Voeg de gesmolten chocolade toe en mix tot de chocolade gelijkmatig door het mengsel verdeeld is.

4. Schep onmiddellijk in potjes en laat minstens een uur opstijven in de koelkast.

Tip: ook lekker met wat zeste van sinaasappel over de chocomousse geraspt, of werk af met wat krokante geroosterde pecannoten.

