Dankzij een cateraar wordt je feest met eindejaar toch nog een prachtexemplaar. Wij inspireren graag met enkele afhaal- of bezorgtips die uitblinken in originaliteit of verfijndheid.

De Pastorale

Chef Bart De Pooter van tweesterrenrestaurant De Pastorale verzorgt met plezier jouw feestmenu. Om een tipje van de sluier op te lichten: een van de gerechten uit het kerstmenu is octopus met cheesecake, koolrabi en dashi van plankton. Dat smaakt naar meer.

Een verschillend menu op kerst en oudejaar, telkens keuze uit twee opties. Bestellen kan op depastorale.be. Levering aan huis is mogelijk. (Vanaf 95 euro per persoon)

Hertog Jan

Traditionele feesten zitten er niet in dit jaar, maar Gert De Mangeleer en Joachim Boudens willen hun klanten toch het leven door een positieve bril laten zien. Hoe kan dat beter dan door een beetje Hertog Jan naar je thuis te halen? De 'Let's Celebrate' foodbox bevat vier gangen zoals 'ravioli van kreeft met gekonfijte tomaat' en 'blanquette van kalfsvlees met wintergroentjes en aardappelkroketjes'. Het menu is nog verder aan te vullen met hapjes en dranken. Een menu van een driesterrenkeuken: voor wanneer je feest wat harder mag schitteren, dus.

Bestellen via hertog-jan.com, af te halen op verschillende plaatsen, van Zedelgem tot Zellik. (99 euro per persoon)

© Laura Willems

August

Nick Bril, Pieter Starmans en hun team staan klaar om hun heerlijke gerechten deze eindejaarsperiode te verzorgen op jouw feesttafel. Het menu omvat verschillende hapjes, voorgerechten, hoofdgerechten en desserts, dus je vindt zeker iets naar jouw smaak. Last minute nog geschenkjes nodig? Ook daarvoor kan je tijdens het ophalen terecht in August, want de boutique stalt heel wat moois uit.

Bestellen kan via de august-antwerp.com, ophalen doe je in het Groen Kwartier in Antwerpen.

De Boxy-broers

Ook hier weer een leuke samenwerking: de Boxy's slaan de handen in elkaar met Douglas, Delfin Ceramics en Atelier Hooray!. Wie het heerlijk kerstmenu bestelt (we zien bijvoorbeeld kreeft met sucrine en chutney van honingtomaat), krijgt daar ineens een mooi gedekte tafel bij.

Raadpleeg het menu op Instagram, bestellen kan via info@boxys.be, julie@hoorayevents.be en delfinceramics@gmail.com. (85 euro per persoon)

Coeur Catering

De cateraar van de Gentse rooftopbar Gaston verzorgt deze eindejaarsperiode een mooi feestmenu, dat het midden houdt tussen klassiek en werelds. Ook een volwaardig vegetarisch feestmenu is beschikbaar. Voor de dag na het grote feest kan je meteen een assortiment 'koude plat' bijbestellen.

Bestellen op coeurcatering.be, afhalen kan in Mariakerke of na betaling leveringskosten aan huis in Gent en omstreken. (Viergangenmenu met amuses voor 60 of 65 euro, naargelang je vegetarisch of vlees wil)

Jingle Box © Michiel De Vijver

Jingle Box

Verschillende Gentse horecaondernemers sloegen de handen in elkaar voor een erg fijne gastronomisch totaalpakket voor een stressvrije kerst- of ouderjaarsavond én een luie morning after. De Japans geïnspireerde hapjes worden voorzien door Astro Boy. Een klassieke bisque of aardpeersoep zet de toon voor de rest van het diner, dat verzorgd wordt door chef Olly Ceulenaere van Publiek. En het eindigt niet bij de buche, want het team van franzgustav biedt een brunchmenu aan vol zoute en zoete gerechten. De Jingle Box kan daarnaast nog worden uitgebreid met tal van Gentse extra's zoals cocktails, wijnen, bloemen of snoeperijen van Joost Arijs.

Zowel vegetarische als versie met vlees beschikbaar. De box en alle uitbreidingen zijn te bestellen via de webshop op www.jinglebox.be. Levering aan huis is mogelijk. (89 euro per persoon)

Restaurant Jerom

Restaurant Jerom in Antwerpen biedt een feestelijk viergangenmenu met onder meer een carpaccio van coquilles en gebakken eend met puree van pompoen. Het restaurant kennende, mag je je aan intense smaken verwachten die op een elegante manier worden gebracht.

Het viergangenmenu is uit te breiden met een extra tussengerecht. Afhalen kan op 24 en 31 december, bestellen doe je op restaurantjerom.be. (75 euro per persoon)

Humphrey chez PIAS © .

Humphrey chez PIAS

Glen Ramaekers, chef van het Brusselse restaurant Humphrey chez PIAS, bedacht een Filipijns feestmaal dat geschikt is voor de eindejaarsfeesten. Denk bij een 'Kamayan buffet' aan zeevruchten, gegrild vlees, groenten en rijst, die mooi geserveerd worden op bananenbladeren. 'Kamayan' is Tagalog voor 'met de hand', wat dan weer iets verraadt over hoe een dergelijk buffet gegeten dient te worden. Anders dan anders, zoveel is zeker.

De inhoud van het volledige pakket ontdek je op Facebook. Bestellen kan via info@humphreyrestaurant.com of 0472/04.95.80. (55 euro per persoon)

Best of Antwerp

'Best of Antwerp' is wat er gebeurt wanneer topchefs Viki Geunes en Jonas Kellens de handen in elkaar slaan. Met hun kerst- en eindejaarsmenu schuif je aan tafel met verschillende 'sharing' gerechtjes, gevolgd door een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. En dat alles van sterrenkwaliteit, natuurlijk.

Ook een verzorgd vegetarisch menu verkrijgbaar. Bestellen via bestofantwerp.be, afhalen kan aan het MAS in Antwerpen of in de Royal Zoute Tennis Club in Knokke. (125 euro per persoon, extra's inclusief)

Creations at home

Creations at home biedt verschillende luxueuze formules aan om in no time een feestmenu op tafel te zetten, van gezellig opscheppen uit de ovenschotel tot formelere etentjes waarbij elk bord een kunstwerk kan worden. Voor een feestmenu schakelde de cateraar chef Roger Souvereyns in. Ook handig is het extra kidsproof kindermenu, dat per persoon bij te bestellen is. Andere uitbreidmogelijkheden zijn talloze aperoboxen, een dessertenbuffet, wijnen en tafeldecoratie.

Bestellen op creationsathome.be. (Driegangenmenu vanaf 45 euro per persoon)

Ook leuk Geen (kant-en-klare) feestmenu's, maar deze drie tips voor de feestdagen willen we je toch niet onthouden. Culin'air feestmenu Een viergangendiner dat je helemaal zelf kookt, maar waarvoor je niet naar de winkel of aan het brainstormen moet: dat biedt Foodbag. Het pakket bevat alles om de klassiekers van weleer in een modern jasje te steken en wat nog mooier is: voor elk verkocht Culin'air feestmenu schenkt Foodbag tien euro aan de Mucovereniging. Verkrijgbaar in gewone en vegetarische versie. Bestellen doe je via de website, levering aan huis. (Vanaf 115 euro voor vier personen) HAPPI Je kent het: het is de dag na het grote feest en je huis ligt nog vol confetti, gesneuvelde kerstballen en lege glazen. Dan heb je doorgaans maar zin in één ding: languit op de zetel gaan liggen en er niet meer uitkomen tot de rommel op magische wijze is verdwenen. Bij dat opruimen kan HAPPI niet veel voor je betekenen, maar de snackbox omvat wel alles wat je nodig hebt om een hele avond te liggen stinken voor de televisie: cocktails, bier of schuimwijn en allerlei snoeperijen, gaande van warme popcorn tot ijs van Ben & Jerry's. Er zijn verschillende formules, maar ze hebben allemaal een ding gemeen: Antwerpenaren die een box bestellen, hebben hem een halfuur later in huis. Bewoners van Brussel, Gent en Luik komen snel aan de beurt, maar moeten nog even geduld oefenen. Je vindt alle formules op wearehappi.io. Bestellen op Deliveroo en UberEats vanaf 17 december. (Vanaf 15 euro voor een box) Snack & booze box Samen met restaurant Spetters bieden de Blendbrothers een box aan vol lekkers. Ideaal om de dag na het kerstfeest mee te bekomen in de zetel, tijdens een Netflix-marathon. Een box bevat pittige popcorn, nootjes, wat dips en platbrood, kippenspiesjes, hotdogs, een pizza om te delen, twee cocktails per persoon, een grote fles bier en een dessert. Een box is standard voor twee personen. Bestellen kan op drinksdrop.be, afhalen kan bij Tino's Groente & Fruit in Knokke-Heist. (49,50 euro)

