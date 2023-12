Feast in Genk: klassiekers en vernieuwende gerechten ontmoeten elkaar in een hotelbar

In het gloednieuwe Feast in Genk wanen we ons in een grootstedelijke hotelbar wanneer we een plaatsje krijgen aan de comfortabele toog. Vanaf deze plek hebben we een goed zicht op de cocktailkunsten van gastheer Guy Jeunhomme. Hij deed ervaring op in de Genkse sterrenzaak De Kristalijn, waar hij chef Donaat Barzeele leerde kennen. Die stelt in Feast een kaart samen waarop klassiekers zoals wilde eend of rog met kappertjes gezelschap krijgen van verfrissende gerechten als een vegetarische steak tartaar of een flatbread met aubergine.

Dat hier veel kunde in één kleine ruimte samenkomt, merk je aan veel dingen: zo loopt de service al drie weken na de opening gesmeerd, worden de natuurwijnen subtiel voorgeproefd voor het serveren en zijn de cocktails van een duizelingwekkend niveau. Alles ziet er bovendien om ter mooist uit, van het classy interieur tot de prachtig geserveerde tepache (een huisgemaakte, gefermenteerde ananassoda).

We worden enthousiast van het fantastische zuur­desembrood dat wordt geserveerd met een luchtige boter en een verrassende chimichurri. Ook de romige carpaccio van langoustine is uit de kunst. Een taco met geschroeid buikspek en paprika zindert na in ons smaakgeheugen. Toch zijn er enkele schoonheidsfoutjes die we niet kunnen negeren: zo is het royale stuk rog met kappertjes te zout en een tikje te rauw, en zijn de desserts voor onze (toch wel gevorderde smaak) te experimenteel: we missen wat zoete en zalvende smaken die de hartige toetsen makkelijker doen verteren. Maar we maken ons geen zorgen: aan ideeën en ervaring heeft Feast duidelijk geen gebrek. Geef ze wat tijd en dan koester ik de hoop dat alle gerechten op hetzelfde hoge niveau worden getild. Ook fijn: de gastheren nodigen uit om nog een glas te drinken na de service. Als dan de platenspelers die prominent op de toog staan worden ingezet, zou dat weleens heel gezellig natafelen kunnen worden.