Is het speelgoed tijdens deze extra lange herfstvakantie zijn aantrekkingskracht al verloren? Trek je kinderen dan eens de keuken in! Tips en recepten.

Gezegend zijn de ouders van een al wat ouder kind dat graag helpt in de keuken. Al gaat dat dan wel eerder op voor de iets oudere exemplaren, die je nu en dan kunnen verrassen met een volledig zelfgebakken cake. Nieuwsgierigheid wekken kan je echter al van jongs af aan. Daarom geven we hier enkele gemakkelijke recepten en tips om samen koken met kleinere kinderen gezellig te maken.

Helpen met het eten

Pesto maken met kinderen is erg simpel en nog eens educatief verantwoord ook, want het zit boordevol telopdrachten. Laat hen bijvoorbeeld de blaadjes plukken en ondertussen luidop tellen. Kunnen ze al met de weegschaal overweg? Laat hen dan de benodigde ingrediënten afwegen. Hen langer bezig houden? Dat kan door te vragen om dertig pijnboompitten stuk voor stuk te tellen en in een kommetje te doen. Ook het mixen of stampen in een vijzel vinden ze ongetwijfeld fascinerend. Met andere woorden: zij verzorgen de saus, jij bekommert je om de pasta. Hier vind je alvast een recept.

Die in fijne sliertjes gesneden groenten voelen dan misschien wel een tikkeltje gepasseerd aan, de spiralizer is wel een erg goede manier om kinderhandjes veilig groenten te laten snijden. Je moet immers al een vinger diep in het spul steken om jezelf pijn te doen. Hoewel we sommige koters daar zeker toe in staat zien, kunnen andere ouders het wel degelijk overwegen als leuke manier om hun kinderen meer betrokken te maken met de groenten op hun bord. Dit recept bevat daarbij nog eens knetterende, kleurrijke granaatappelpitten: scoren verzekerd.

Tip: laat het los Ja, je keuken wordt een boeltje wanneer het klein grut meehelpt. Maar is dat echt érg? Je kan ietwat inspelen op die onbesuisde klunzigheid - voorzie bijvoorbeeld een extra ei om een tekort na eventueel ongelukje te vermijden, en trek iedereen gerust een kookschort aan -, maar onthoud verder: opkuisen kan later nog altijd.

Als er iets is wat kinderen goed kunnen, is het mengen. Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen bij het beslag van deze spinazie-cottagecheesewafels. Het bakken doe je beter zelf, maar je kan je koters wel opdragen om intussen de tafel te dekken of allerlei lekkere toppings te verzamelen.

Wie zegt dat kinderen naar school moeten gaan om te leren? Leg hen uit hoe lang ze moeten wachten voor iets klaar is en laat hen zelf de klok lezen. © Getty

Een andere topper voor kinderen: pizza maken. Maak samen het deeg voor de bodem (daar kan je overigens nog eens erg gemakkelijk extra groenten in kwijt). Bereid tijdens het rijzen zelf wat groenten voor of laat hen zelf aan de slag gaan met een kindermes of spiralizer. Laat je kinderen vervolgens zelf hun pizza garneren. Maak er gerust een wedstrijd van: wie kan het mooiste pizzagezichtje maken?

Snacktijd

Een simpel en semi-gezond vieruurtje dat niet veel werk (maar wel een beetje voorbereiding) vraagt, zijn bananen-chocololly's. Pel enkele bananen, prik er een ijsstokje in en leg ze in een met bakpapier beklede doos voor een nacht in de vriezer. Op het moment dat je kinderen waanzinnig worden door honger en verveling, draag je hen op die bananen uit de vriezer te halen. In tussentijd laat jij au bain marie wat chocolade smelten (reken op zo'n 40 gram per banaan). Laat je kinderen vervolgens nog enkele handjes (geroosterde) noten fijnstampen in een vijzel of in een foodprocessor. Dop daarna de bananen in de chocolade, geef ze door aan je koters en vraag hen om er nog wat noten overheen te scheppen. De chocolade zal snel stollen, dus goed geolied fabriekje spelen kan hier geen kwaad. Om meteen op te eten, of nog maximum enkele weken in de vriezer te bewaren.

Tip: maak een uitkijktoren Van zodra een kind kan zien, wil het zien wat je aan het doen bent. Ook als dat zich op een hoog keukenblad afspeelt. De oplossing voor kinderen (die kunnen staan) is een leertoren. Google het, draai vier vijzen in twee makkelijk verkrijgbare krukjes en voila: nooit meer een peuter die van het aanrecht dreigt te stuiteren of iets te beweeglijke handjes richting het vuur.

Koekjes maken is basically boetseren. Als je kinderen hun plasticine even willen inruilen voor iets anders, weet je dus wat te doen. Kies voor een deeg zonder al te grote brokken (sowieso ook een slimme keuze, verstikkingsgevaargewijs), zoals simpele zandkoekjes, zodat die kleine kinderhandjes het echt goed kunnen vormen. Geen 'echt' kookgerei in huis om de koekjes mee te versieren? Graai dan eens in de speelgoedkoffer, want daar doe je ongetwijfeld inspirerende vondsten. Wedden dat je koters het heerlijk vinden om met de poten van hun speelgoeddino's afdrukken te maken in het deeg? De simpele daad van koekjes bakken pimpen, kan ook door ander snoepgoed door je deeg te draaien, zoals in dit recept voor koekjes met M&M's. De versiering van M&M's wordt dan uiteraard door de kleintjes verzorgd.

Zelfgebakken en -versierde koekjes zijn de allerlekkerste koekjes. © Getty

Ook een eeuwige winner: koekjestaart. Eerst maak je samen een erg simpele botercrème en daarna laat je hen de laagjes op elkaar stapelen. Het enige wat jij ondertussen nog hoeft te doen, is chocolade smelten voor de afwerking. Geef de kinderen opnieuw vrij spel voor de ultieme versiering met smarties, hagelslag en dergelijke. Geen fan van botercrème? Er zijn genoeg andere vullingen denkbaar. Je kan bijvoorbeeld ook kiezen voor pudding of mascarpone met wat bloemsuiker en eventueel een kneep citroensap.

Een heel feestje in een wip

Elke dag is goed om een feestje te bouwen! En goed nieuws voor ouders: dat hoeft voor kinderen niets groot te zijn om groots te zijn. Een zelf geknutselde slinger, een koffer vol verkleedkledij en wat anders-dan-anders versnaperingen is al genoeg voor een tijdje plezier. Voorzie hen dus van gemakkelijk te maken kinderbier en wat fruitbrochettes die ze zelf bij elkaar prikken en je wint de prijs van Ouder van de Dag.

Toffe kookboeken voor aanstormende sterrenchefs Roald Dahl's griezelkookboek Sommige dingen gaan nu eenmaal langer dan een generatie mee en het overbekende griezelkookboek van Roald Dahl is daar een van. De foto's zijn wat verouderd, maar geen kind dat daarop let. Ideaal voor lagereschoolkinderen, zeker wanneer ze de verhalen van Roald Dahl al wat kennen. Little Green Kitchen Dit boek met kleurrijke vegetarische gerechten is niet gericht aan kinderen, maar aan hun ouders. Toch gaat elk door kinderen goedgekeurd recept gepaard met tips over hoe de kleintjes kunnen meehelpen. Betrokken worden bij het proces achter het eten, van aankopen tot koken, is volgens de schrijvers immers stap één om moeilijke eters een zetje te geven. Donna Hay Basics to Brilliance Kids De Australische schrijfster Donna Hay is een begrip in kookboekenland. Tussen haar 26 wereldwijd verschenen boeken zit ook eentje dat zich toelegt op extra kindvriendelijke maaltijden, vaak variaties van haar klassiekers. Voor ouders en hun kinderen. De Zilveren Lepel voor kinderen Nog een icoon uit de kookboekenwereld: ook de Zilveren Lepel heeft een versie uit voor jonge chefs. De Italiaanse gerechten komen met extra veel uitleg over kooktechnieken, tips over veilig koken en duidelijk geïllustreerde tussenstappen. Om samen uit te koken vanaf ongeveer 7 jaar. Koken met kikker Kikker is geen onbekende voor heel wat kindjes. Met hem erbij wordt koken dus extra leuk. In dit boek vinden ze niet alleen verschillende recepten voor de hele dag, maar ook een verhaal over Kikker, die druk aan de slag is in zijn moestuin.

