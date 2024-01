De kant-en-klaarmaaltijd maakt een comeback: welke merken zijn het proeven waard?

Wie denkt aan kant-en-klaarmaaltijden, ziet waarschijnlijk al voor zich: slappe, smaakloze happen die je enthousiasme niet bepaald aanwakkeren. Gelukkig zijn er tegenwoordig merken die dat stereotype volledig op z’n kop zetten. Welke maaltijden verdienen een plekje op je bord? Wij namen de proef op de som en testten vier verschillende merken.

Factor meals – getest door redactrice Aylin

Mijn partner en ik zijn echte foodies: wij zijn dol op smaakvolle, gevarieerde en wereldse gerechten. Hoewel we normaal gesproken bijna dagelijks zelf koken, gooit ons drukke schema regelmatig roet in het eten. Daarom zijn we op zoek naar een alternatief dat net zo lekker en vers is als onze zelfgemaakte maaltijden.

Wat?

Factor biedt verse, gezonde kant-en-klaar maaltijden aan die je snel kunt opwarmen. Elke week kun je kiezen uit 12 verschillende maaltijden die samengesteld zijn door diëtisten en bereid door de chefs van Factor Meals. Het assortiment omvat verschillende dieetvoorkeuren, waaronder vegetarisch, flexitarisch, pescotarisch en keto. Op die manier kun je genieten van gezonde en verse maaltijden bij je thuis, zonder zelf te koken.

Verpakking?

De maaltijden worden geleverd in handige kant-en-klare verpakkingen. Aan de buitenkant hebben ze een eenvoudig wit uiterlijk met het Factor-logo, en aan de binnenkant heb je een klassieke zwarte bak die de ingrediënten keurig gescheiden houdt. Het doet een me – bij gebrek aan een beter woord – denken aan ziekenhuismaaltijden, maar gelukkig smaakt het allesbehalve saai. Om van deze maaltijden te genieten, maak je wat gaatjes in de plastic folie en verwarm je het geheel in de microgolfoven.

Inhoud?

Ik kreeg 8 verschillende maaltijden, variërend van Grieks rundergehakt met feta tot Mexicaanse maïscake. Ondanks onze beperking om geen varkensvlees te eten, biedt het assortiment prima alternatieven zoals kipfilet, zalm, rundergehakt en veggiegerechten. Die variatie zorgt ervoor dat we de maaltijden niet snel zat zijn.

Lekker?

De maaltijden zijn verrassend smaakvol. Alles is vers, ruikt geweldig en barst van smaak door de heerlijke kruiden (iets waar wij bijzonder gevoelig voor zijn). Het enige minpunt is dat ik iets meer ‘body’ mis in de maaltijden. Niet dat de porties klein zijn, maar ze bevatten weinig koolhydraten. Ideaal voor sporters die daar bewust op letten, zoals mijn partner. Maar persoonlijk vind ik maaltijden net lekkerder met stevige koolhydraten zoals pasta of aardappelen om in de sauzen te kunnen dippen. Onze maaltijden bevatten echter redelijk ‘light’ koolhydraten als preipurree en quinoa. Daarom betrapte ik mezelf erop dat ik achteraf nog vaak in de sauzen ging dippen met brood.

Praktische info?

Factormaaltijden worden aan huis geleverd in heel België en Nederland. Momenteel kun je kiezen uit twee bezorgmomenten: zondagavond en maandag. De prijs per maaltijd begint bij €8,49. En hoe meer maaltijden je bestelt, hoe lager de prijs per portie wordt.

Factormeals.be

Re:Fresh – getest door redactrice Mare

Ik ben fan van de snelle, eenvoudige en gezonde keuken en zoek om die reden al langer naar smakelijke, maar gezonde kant-en-klaarmaaltijden.

Wat?

Re:Fresh is opgericht door Lara en Bert. Die laatste is een ex-topsporter en gediplomeerd kok met en passie voor gezond en gebalanceerd eten. Samen met een voedingsdeskundige bepaalt hij welke gerechten er op het menu staan. Je kan kiezen tussen vier soorten maaltijden met een andere samenstelling, afhankelijk van je doel op dat moment. Zo kan je opteren voor meer of minder calorieën, koolhydraten of groenten. Er is ook een ontbijtbox. Ik heb verschillende maaltijden van de Re:start en Re:fuel uitgetest.

Verpakking?

Die is vrij typisch voor kant-en-klaarmaaltijden: ze zitten in een zwart bankje van gerecycleerd plastic dat afgesloten is met een plastic folie. Er zijn geen opties om te kiezen voor een duurzamere verpakking.

Inhoud?

Ontzettend gevarieerd. Ik krijg in totaal 13 maaltijden geleverd en ik kan moeilijk kiezen waarmee te beginnen: de pizza, pasta met kip en curry, chili sin carne of de zalm. Het is een fijne mix van maaltijden die mikken op iets meer comfort – de romige pasta’s – en gerechten die lekker veel groenten en vette vis bevatten. Door die variatie kan ik dit probleemloos dagelijks eten.

Lekker?

Veel kant-en-klaarmaaltijden hebben één overheersende smaak of hebben een papperige, homogene textuur. Niet bij Re:Fresh. Elk gerecht dat ik mocht proeven had een spannend smakenpallet – van subtiele citroen tot pittige pepertjes en heerlijk romig – en wist op vlak van textuur te verrassen. De Re:Fuel-boxen bevatten iets meer calorieën. Een beetje zwaar voor mij, een vrij kleine vrouw, maar perfect voor mijn nogal sportieve en uit de kluiten gewassen vriend. Het is ook heel fijn dat de samenstelling van de maaltijd duidelijk op de verpakking staat aangegeven: je weet precies hoeveel eiwitten, vetten en koolhydraten je binnen hebt.

Praktische info?

De maaltijden zitten rond de 10 à 12 euro per box. Dat is hoger dan gemiddeld, maar je krijgt er wel wat voor terug. Bestellen doe je online, leveringen zijn altijd op zaterdag. Bij aankomst zijn de maaltijden niet diepgevroren, maar je kan er wel voor kiezen om ze zef in de diepvries te steken als je ze langer wil bewaren. Leveringen zijn in heel Vlaanderen, vanaf 65 euro is de levering gratis, onder dat bedrag betaal je 8 euro leveringskosten.

refreshfood.be

Stoemp Deluxe – getest door redactrice Lotte

Mijn vriend en ik eten allebei graag verse, smaakvolle en hartige maaltijden en zijn vegetariër. Doorgaans koken we zelf of halen we lekkere, vers klaargemaakte maaltijden of bestellen we take-away tijdens drukke periodes. Een appeltje voor de dorst in de vorm van een gezonde diepvriesmaaltijd zonder bewaarmiddelen spreekt ons aan om achter de hand te hebben tijdens drukke periodes.

Wat?

Julie Nulens en Els Segers, de drijvende krachten achter Stoemp Deluxe, willen duurzame keuzes toegankelijk maken. Daarom bieden ze enkel vegetarische en veganistische gerechten, met lokaal geredde groenten en fruit. Het concept wil het dus makkelijker maken om ecologisch verantwoord en lekker te eten. Voor de geredde groenten werken ze samen met maatwerkbedrijf en biologisch boerderij De Wroeter. Zij redden oogstoverschotten of groenten en fruit die te groot, klein, dik, dun of krom zijn voor de ‘reguliere’ markt. Qua smaak moeten deze producten natuurlijk niet onderdoen voor hun marktklare broertjes en zusjes.

Je kunt bij het foodconcept Stoemp Deluxe kiezen voor klassiekers, zoals stoemp met vegan stoofvlees, of meer wereldse gerechten, zoals een kikkererwtencurry. Ook gerechten die zich richten op kinderen zitten in het aanbod. Meteen vier of zes mensen voeden? Dan kun je opteren om een ovenschotel te bestellen. Het menu wisselt, dus je kunt regelmatig nieuwe gerechten vinden in het aanbod.

Wat bestelde je?

Twee maaltijden en twee desserts van het Limburgse bedrijf Stoemp Deluxe. We proefden van de lasagne ‘layers of love’, een Portugese Feijoada en als toetjes rijstpap en citroentaart.

Verpakking?

Wij kregen onze gerechten in een plastic bakje, dat in de microgolf mag en erna wordt weggegooid. Maar je kunt ook aanduiden dat je een herbruikbare verpakking wilt. Daar betaal je statiegeld voor. Als ik nog eens bestel, kies ik zeker voor de herbruikbare verpakking: beter voor het milieu en het eten oogt ook smakelijker.

Lekker?

Zeer lekker en voedzaam. De gerechten smaken gezond, maar hebben ook de allures van comfort food. De ideale combinatie dus. Ik moest wat prutsen met het opwarmen van de Portugese schotel. De rijst was al warm, maar de bonenschotel nog niet. Uiteindelijk heb ik de saus op een bord gelegd en zo opgewarmd. Zo kreeg ik een heerlijk dampende maaltijd, zonder uitgedroogde rijst.

Na een portie van Stoemp Deluxe hebben zowel mijn vriend als ik geen honger meer. De gerechten hadden minstens evenveel smaak als onze eigen diepgevroren maaltijden. Een fijn alternatief voor onze eigen pogingen tot mealpreppen dus.

Praktische info?

Als particulier kun je kiezen tussen afhalen of thuis laten leveren. In Limburg kun je op verschillende locaties gerechten van het bedrijf vinden. Ook bedrijven kunnen bestellingen plaatsen. De leveringen gebeuren in heel Vlaanderen, van dinsdag tot en met vrijdag. Bestellen kan tot 11h30 voor levering de dag erna en de leveringen gebeuren tussen 10u en 20u.

De prijzen variëren en zijn afhankelijk van de inhoud van de gerechten. Een spaghetti kost bijvoorbeeld 10.90 euro en voor een liter pompoensoep betaal je 7 euro.

Meer info vind je via stoempdeluxe.be. Bestellen kan via dit platform.

Solid Stash – getest door redactrice Lara

© iso800

Wie?

Ik ga vaak uiteten en probeer thuis de balans te onderhouden door gezond te koken, maar door een druk schema val ik toch regelmatig terug op snelle recepten – niet altijd even voedzaam. Ik ben dus steevast op zoek naar inspirerende en gezonde go-to’s.

Wat?

Solid Stash werd opgericht door Lily Imschoot en groeide op enkele jaren tijd uit tot een Belgisch succesverhaal. Lily’s gerechten zijn volledig veganistisch, huisgemaakt en worden diepgevroren geleverd. Je kan steevast kiezen uit een gevarieerd aanbod aan hoofd- en bijgerechten, maar ook snacks en desserten. Tijdens de feestdagen moet je zeker ook eens hun befaamde ovenhapjes een kans geven.

Verpakking?

De maaltijden worden geleverd in simpele kartonnen doosjes die heel gebruiksvriendelijk en 100% recycleerbaar zijn. Afhankelijk van het gerecht, kun je het op enkele minuten tijd ontdooien in een potje in de microgolf of een pannetje op het vuur. Op elk doosje plakt telkens de nodige info, van duidelijke instructies tot uitgebreide ingrediëntenlijst.

Inhoud

Ik ben al langer fan van Lily’s kookkunsten en verorberde in het verleden al regelmatig de Umami Bomb Bolognese en de Coconut Dahl. Voor deze test probeerde ik de Indian Roasted Root Curry, Pilaf Rice en Magic Carrot-Coconot Muffins uit.

Lekker?

Geheel naar verwachting werd ik aangenaam verrast door de rijke smaakervaring die synoniem is aan Solid Stash. De curry is het perfecte, gezonde comfortfood tijdens deze donkere dagen, en de heerlijk ruikende Pilaf rijst was zo lekker gekruid dat ik er zó een bord van zou kunnen uitlepelen. De muffin at ik als vieruurtje met wat gezouten boter – must-try.

Tip: probeer zeker ook hun chocolade koekjes met zeezout uit. Die staan na meerdere jaren nog steeds in mijn top drie favoriete koekjes ooit.

Praktische info

Alle gerechten zijn individueel te bestellen vanaf 1 of 2 personen, maar je kan ook voor een samengesteld pakket gaan. Prijzen variëren, maar een bijgerecht tik je bijvoorbeeld al vanaf 4 euro op de kop, en een hoofdgerecht vanaf 8. Solid Stash levert in heel België op woensdag en zaterdag.

Meer info op solid-stash.com