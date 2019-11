Recensent Barbara Serulus proefde 30 ovenhapjes uit het supermarktassortiment om je te behoeden voor miskopen. Een verbrande tong nam ze daarbij voor lief. Vijf hapjes stegen boven de massa uit. Zet de oven alvast op 180°C.

1. Minihamburgers (Aldi)

Tegen alle verwachtingen in komen deze - toegegeven, heel schattige - minihamburgers in de top 5. Bij voorgemaakte hamburgers die je in de oven moet opwarmen stelde ik me zompige taferelen en fletse smaken voor, maar verrassend genoeg zijn de hamburgerbroodjes krokant, is het vlees smaakvol, de ketchup lekker en krijgt het geheel een frisse oppepper door een augurkje. Van zoveel scepsis naar zoveel enthousia...