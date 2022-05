Brugge vernieuwt culinair festival Kookeet

Kookeet is al jarenlang een hoogmis voor foodies. Toch nam de organisatie het concept grondig onder de loep en voerde de nodige vernieuwing door. Daardoor belooft de tiende editie extra interessant te worden.

Van 24 tot en met 26 september zal Brugge in teken staan van goed eten, want dan zetten meer dan dertig Brugse chefs voor de tiende editie van Kookeet voet aan grond in de prachtige tuinen van het Grootseminarie.

Kookeet is al jaren een gastronomisch topevenement in de Brugse binnenstad, maar de laatste edities zat er wat sleet op de formule. Met het nieuwe concept vervelt het festival tot een innovatieve totaalbeleving, gedragen door chefs, producenten en de Brugse hotelscholen. De maximum 5.000 bezoekers per dag zullen meegenomen worden op een zintuiglijke trip, volgens thema ‘Grond’, wat tenslotte de basis is van al het goed eten en drinken.

Grond

Alles begint en staat of valt met goede, voedzame grond. Grond geeft voeding en leven. Het is de basis voor de moestuin, het terroir voor de wijn … het is het vertrekpunt. West-Vlaanderen is door de goden rijkelijk bedeeld binnen dit thema. De Noordzee is befaamd om haar omvangrijke en gevarieerde visaanbod, de vruchtbare polders bekoren zowel groenten als runderen en in het zuiden van de provincie spot je zelfs wijnranken op de heuvels. Het leidde tot unieke streekproducten en een resem getalenteerde chefs die dankbaar met al dat lekkers aan de slag gaan.

© AS Deldycke

Op alle niveaus – van de voedselproductie tot het klaarmaken en het proeven van de gerechten – gaat Kookeet terug naar deze basis. Dat betekent dus onder meer streekproducten, seizoensgebonden keuken, korte keten van boer of boot naar bord en pure smaken.

Vijf belevingen

Bezoekers zullen kunnen kiezen uit vijf eetbelevingen: Uit het vuistje, Op drie wijzen, Rond het vuur, Met de chef en Op zijn best. Met dat eerste wordt ingespeeld op gastronomische streetfood. Voor ‘Op drie wijzen’ gaan drie chefs aan de slag met eenzelfde topproduct, voor ‘Rond het vuur’ experimenteren ze dan weer met de verschillende culinaire mogelijkheden die vlammen, rook en kolen bieden. In het kooktheater beleven bezoekers dan weer de magie van het koken dichtbij de chef, want voor ‘Met de chef’ gaat die een blind date aan met ingrediënten, en een race met de klok om er een betoverend gerecht mee te koken. De meest gepassioneerde foodies kunnen dan weer exclusief in de watten gelegd worden. Als het ‘op z’n best’ mag zijn, dan laat deze vipbeleving bezoekers in stijl en met extra comfort genieten van een sterrenmenu waarvoor ze niet hoeven aan te schuiven.