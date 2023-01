Boterhammen belegd door een chef en de beste kookfilmpjes op Instagram: hier krijg je honger van

Culinair journaliste Barbara Serulus sprokkelt het lekkerste foodnieuws bij elkaar.

Levend en wel

De voormalige souschef van Chambre Séparée, de Canadees Kyle Boland, deelt zijn passie voor fermenteren door zijn eigen lijn van gefermenteerde producten op de Belgische markt te brengen. In zijn bokalen vind je geen typische smaakjes, wel culinaire experimenten zoals een kimchi van groene tomaat en kikkererwt of een miso van zoete aardappel. Zijn potjes vol levende fermenten zijn te koop op de Lousbergmarkt, in koffiebar Way en restaurant Elders (alle drie in Gent) of je laadt je virtuele winkelmandje vol in de webshop.

bolandferments.com

Victor smeert ’m

Victor is het restaurant van de jonge chef Victor Avonds. Ooit leidde ze de keuken van restaurant Frenchie in Londen en was ze souschef in het Antwerpse sterrenrestaurant Dôme. Sinds de opening is Victor de favoriet van avontuurlijke foodies en sinds kort kun je aan de overkant van het restaurant ook lunchen, bij Victor Boterhammen. Denk: een broodje gehaktbal of een heerlijke caesar-sandwich.

Oudemansstraat 34, 2000 Antwerpen.

Lekkers op Instagram

Wie één kookfilmpje van de waanzinnig enthousiaste Carolina Gelen ziet, sluit zich meteen aan bij haar grote schare volgers. Op de filmpjes zie je haar lustig kaas in draden trekken als ze een breakfast quesadilla in tweeën breekt of zo smakelijk in een zelfgemaakte amandelcroissant bijten dat je niet kunt wachten om de keuken in te duiken. Wil je het recept thuis namaken, dan kun je naar haar website surfen, waar ze om de twee dagen een nieuw recept uitschrijft. Heerlijk is dat ze zonder verpinken grote hoeveelheden boter, kaas, olijfolie en suiker in haar potten laat verdwijnen. En Instagram zou Instagram niet zijn als haar gerechten er niet ook hyperfotogeniek zouden uitzien. Een account om watertandend te volgen.

@carolinagelen