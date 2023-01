Van Belgische bouillon tot Frans gebak in Antwerpen: het lekkerste nieuws

Culinair journaliste Barbara Serulus sprokkelt het lekkerste foodnieuws bij elkaar.

Frans gebak

Patisserie van Lith opereert vanuit zijn keuken in Antwerpen Noord en laat zijn zoete creaties leveren door Deliveroo en Uber Eats. Hij leeft zich uit met Franse klassiekers als een Saint-Honoré (een bladerdeeggebakje met kunstig gespoten slagroom en een gekaramelliseerd soesje erbovenop) of een paris-brest (een krokant gebakje in de vorm van een donut, gevuld met boterroom en besprenkeld met amandelen). Zoek je een spectaculaire verjaardagstaart? Dan kun je een prachtig gedecoreerde taart bestellen in de vorm van de cijfers van de leeftijd van de jarige. In Antwerpen is de levering aan huis gratis.

God van Bouillon

Voor wie een gezonde maaltijdsoep op tafel wil zetten zonder het arbeidsintensieve klusje van zelf een bouillon trekken is er Brouillon. Een Belgisch bouillonmerk dat drie krachtig smakende potjes op de markt brengt waar je zelf nog noedels, groenten en eventueel vlees of vis aan toevoegt. Voor een Thais geïnspireerde soep is er Yellow coco curry, een hartige minestrone maak je met de Italian tomato en Japanse ramensoep met de Miso Mushroom.

Rond de tafel

Etenstijd! is de nieuwe podcast van Nederlands favoriete tv-chef Yvette van Boven en presentator van Keuringsdienst van waarde Teun van de Keuken. Ze hebben het elke dag over een ander smakelijk onderwerp zoals guilty pleasures, een fooi geven op restaurant, airfryers of softijs. Je hoort ook elke dag wat Teun en Yvette gaan koken die avond – zo heb je meteen inspiratie om eens iets anders op tafel te zetten.

Te beluisteren via Spotify of elk ander podcastkanaal.