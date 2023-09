Wat denken restaurateurs over de kleren van de klant? ‘De enige die ik ooit heb weggestuurd was een man in een onderhemdje’

Nu zelfs Balenciaga joggingpakken maakt, trekken we niet langer onze zondagse kleding aan om op restaurant te gaan. En blijkbaar laten we niet alleen onze das en stilletto’s thuis, maar soms ook onze manieren.

“We ontvangen wel eens gasten in jogging, op sletsen of in korte broek,” vertelt Caroline Stasseyns van Bistrot du Nord, “maar vaak zijn ze ook fleurig of tot in de puntjes aangekleed. De stijl van ‘uit eten gaan’ meer casual is geworden dan enkele generaties geleden.” Fine dining is niet meer alleen voor sjieke mensen, stelt Saskia Neirinck van PR bureau The Wicked. “En dus kleden mensen zich anders dan vroeger als ze uit eten gaan. Toch bepaalt het decor, de prijs, het bepaalt mee hoe je je kleedt.” De sfeer in een restaurant komt niet alleen van het eten, vindt ook Viki Geunes. “Je gasten zorgen daar mee voor. Het is fijn om onder gelijkgestemden te dineren, dus we stellen het zeer op prijs als mensen moeite doen. Het toont waardering en respect voor de plek en de gelegenheid. Ook al heeft niet iedereen dezelfde smaak, natuurlijk. Sommige designeroutfits zijn heel duur en heel extravagant, en vallen echt wel op.” Bij restaurants aan de kust waait er wel eens een verloren gelopen badgast binnen, vertelt Ann Delacourt van Bristol. “Onze zaal ziet er soms wat raar uit, met mensen in pak naast mensen die duidelijk net van het strand of de zeilclub komen. Iedereen is welkom, ook in bermuda. De enige die ik ooit heb weggestuurd was een man in een onderhemdje.”

“Van mij mogen de gasten in pyjama komen,” vertelt Davy Schellemans van Veranda, “Als ze ons maar met respect behandelen. Geen vingergeknip aub, of geen arrogant gedrag.” Iets waar Viki Geunes kan inkomen. “Het gaat om wederzijds respect. Onze gasten zijn veeleisend, en het is een kunst om stoïcijns of gevat te reageren op arrogant gedrag. Een moeilijkere klant toch een fijne avond bezorgen, dat geeft anderszijds ook weer veel voldoening.”

Het lijkt alsof de gasten sinds corona ongeduldiger geworden zijn, horen we bij heel wat chefs. “Alsof ze zich minder bewust zijn van het feit dat op restaurant gaan een sociaal gebeuren is, met andere mensen om zich heen,” vertelt Lore Horré van Rizoom. “Dertig tot veertig mensen bedienen vraagt een gestructureerd plaatje, focus en tijd. Het is dan ook frustrerend als je met je handen vol borden of glazen in de zaal loopt en je ziet een andere tafel met zijn vingers knippen of zelfs gewoon ‘juffrouw’ of ‘meneer’ roepen. Alsof we alles kunnen laten vallen om meteen aan je tafel staan.” Ook Tine Lejeune van Tinsel zag na corona een duidelijke shift. “Tijdens de crisis heeft iedereen de horeca echt gesteund, en als ze kwamen afhalen, waren ze heel gedisciplineerd. Rustig in de rij staan was geen probleem. Maar het verschil met toen is groot. Nu heb ik het gevoel dat sommige gasten vinden dat ze onze grenzen niet moeten respecteren, omdat ze ons geholpen hebben om het hoofd boven water te houden. Ze komen een kwartier voor openingstijd een koffie vragen, luisteren niet naar wat we vertellen, zijn ongeduldig, gaan gewoon aan een tafel zitten terwijl ze nog niet afgeruimd is. Zij komen geld spenderen, zij komen hier genieten, het is hun me-time. Maar soms lijken ze te vergeten dat ze hier niet alleen zijn. Doodgewoon respect zou fijn zijn.”