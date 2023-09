Trekken we massaal te veel foto’s op restaurant? ‘Klanten vragen een andere tafel omdat het licht niet goed zit’

Een mooie post op sociale media is de mond-tot-mondreclame van 2023. Maar vandaag worden niet alleen borden gefotografeerd, maar ook serverende chefs gefilmd.

Wie ouder is dan 50, vraagt nog of het oké is om foto’s te maken, wie jonger is gaat gewoon aan de slag, lacht Roxanne Vaessen van Jerom. Het is vandaag zo ingebrugerd, dat geen enkele zaak er nog problemen mee heeft. “Al hebben we wel liever niet dat ze ons volle restaurant fotograferen”, vertelt Roxanne. “Zeker niet als die foto’s daarna gedeeld worden op sociale media. Dat heeft met privacy te maken.”

Extra reclame is goed, vindt Viki Geunes. “Het is altijd positieve feedback, want mensen maken geen fotoreportage van iets wat ze niet fijn vinden, toch? Vaak is het voorgerecht al gedeeld voor het hoofdgerecht op tafel staat. Video’s zijn de nieuwste trend, zeker bij bereidingen aan tafel. Hoe jonger de klanten, hoe actiever en onze Aziatische klanten maken dan weer selfies.”

Horeca Vlaanderen gaat in zijn Horeca Academie zelfs op zoek naar manieren om gasten te motiveren om leuke dingen te posten, vertelt Kevin Strubbe. “Maar ik moet de eerste chef nog tegenkomen die blij wordt van een onderbelichte foto van zijn gerecht, genomen vanuit een volledige verkeerde hoek met een vuile tafel als achtergrond.”

Mooi of mottig

Bij Rizoom vinden ze het toch wat dubbel. “Mensen die hun eetervaring foto’s delen op social media, dat houdt je als zaak in the picture en een beeld zegt vaak zoveel meer dan woorden,” vindt Lore Horré. “Maar soms zit het de eetervaring in de weg, alsof klanten meer doorheen hun scherm beleven, dan wat er op het bord ligt. Sociale media geven de illusie dat we steeds verbonden zijn maar vaak zorgt het voor de disconnectie in het restaurant en het gezelschap zelf. Het is ook niet fijn dat we soms zaken moeten herhalen of dat het eten koud wordt omdat de foto nog getrokken moet worden. Dat komt dan bijvoorbeeld omdat klanten niet luisteren of omdat de foto niet vanuit de juiste hoek kon gemaakt worden.” Iets wat Tim Boury herkent. “We ebben vaak bereidingen of afwerkingen in de zaal en worden al gefilmd terwijl we onderweg zijn naar de tafel. Soms vragen ze je om te herhalen wat je gezegd hebt. We nemen dat er bij, want de online aandacht is mooi.” En ja, de posts worden gretig gedeeld. “We delen graag stories”, vertelt Celine Buysse van Blanco. “Maar we kiezen wel de mooiste, want soms slagen mensen erin om van mooie gerechten mottige beelden te maken.”

Mooi of mottig, bij Tinsel vinden ze dat het de spuigaten uitloopt. “Wij waren onlangs zelfs trending op Tiktok,” zucht Tine Lejeune. “Klanten vragen een andere tafel omdat het licht niet goed zit of nemen hun bord mee naar buiten om te fotograferen. Onlangs begon een groep influencers zich gewoon in de zaak om te kleden. In onze open keuken hebben we soms het gevoel dat we in een zoo werken, we worden ongegeneerd gefotografeerd en gefilmd. Een van onze mensen stopt dan gewoon met werken, ze kan daar heel slecht mee om. We hebben zelfs één klant die, als ze alleen komt, twee porties bestelt. Ze maakt foto’s, eet één portie op en vraagt voor de tweede een doggy bag.”