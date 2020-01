Jaja, je weet het onderhand wel al: groenten en fruit zijn gezond. Toch eet je er vermoedelijk te weinig van. Enkele snel toepasbare tips waarmee je straks nog kan beginnen.

Gelezen via Radio 1: 'Amper tien procent van de Belgen eet voldoende fruit. Ik pleit voor een 500 grams a day challenge: elke dag twee stukken fruit en 300 gram groenten eten.' Aan het woord is de hoofddiëtist van het Universiteit Ziekenhuis Antwerpen, Michael Sels. Hij is niet de eerste voedingsexpert die dat advies verspreidt, maar alle tips ten spijt blijven we toch te weinig van dat lekkers eten. Daarom: enkele ideeën die niet veel tijd vergen en die je straks al kan toepassen.

1. Wortels voor de week

Rauwkost als snack, je kent de tip wel, maar als puntje bij paaltje komt, lijkt het toch vaak omslachtig om die groenten te gaan bestieren. Om er écht een gemakkelijke snack van te maken, bundel je je werk best op één moment. Koop bijvoorbeeld een kilo wortelen en sla meteen na thuiskomst aan het schillen. Snijd de wortels in handige stukken, besprenkel ze met wat water (tegen het uitdrogen) en zet ze in een goed afsluitbare doos in de koelkast. Daar kan je dagenlang uit grabbelen, zonder dat het je extra werk oplevert. Ook toepasbaar met komkommer, paprika, radijzen, raapjes, venkel, bloemkool,...

2. Geheime groenten

Als je meer groenten op het menu wil zetten, loont het om je te verdiepen in de plantaardige keuken. (Ja, zelfs wanneer je daarnaast ook nog wil genieten van vlees.) Vegetariërs en veganisten beschikken immers over een aantal lekkere én makkelijke trucs om meer groenten te verstoppen in hun eten. Krokant gebakken stukjes pastinaak die je hebt laten marineren in wat miso kunnen bijvoorbeeld een mooi alternatief zijn voor de pancetta in een 'spaghetti carbonara'. De typisch Amerikaanse smeuïge mac 'n cheese is ook heerlijk met pompoen als basis van de saus. En waarom zou je niet eens spinazie in wafels verstoppen? Er bestaan zelfs pizza's met groenten als bodem. De mogelijkheden zijn eindeloos en bewijzen: meer groenten staat niet per se gelijk aan meer werk.

Bloemkoolpizza met verse pesto © Getty

3. Fruit in vriezer

Vers ingevroren fruit bevat even veel voedingsstoffen als vers fruit. Alleen: al die appels, mango's en bessen zijn niet meer erg lekker als je ze ontdooit en zo wil opeten. Je moet ze dus in iets verwerken, maar gelukkig kan ook dat erg eenvoudig. Dé allergemakkelijkste en snelste manier om meer fruit (en groenten) binnen te krijgen? Regelmatig de blender laten draaien en genieten van frisse smoothies. Ook dat fruit verwerken in warme bereidingen zoals een compote of gebak, is een optie.

Uitsmijter: krijg jij ook bijna nooit die tros bananen op voordat ze plat worden? Leg ze dan lekker bruin en met schil en al in de diepvries. Pellen kan later nog, en ze zijn de gedroomde basis van smoothies, bananenbrood of nice cream.

4. Lekkere lunchbox

Enkele snoeptomaatjes of komkommer naast die boterhammen en een blaadje sla ertussen doen het altijd goed. Maar het kan nog verder gaan, en dan bedoelen we niet dat je je snelle boterhammen moet inruilen voor een salade. Ain't nobody got time for that, en al zeker niet 's morgens. Waar je gemakkelijk tijd voor kan maken, is broodbeleg op basis van groenten. Het kost je een keer per week immers vaak niet meer dan een kwartiertje. Wat dacht je bijvoorbeeld van een zurkel-ricottadip of rodebonenpuree? Of een auberginecrème met tahin? Of zelfs een zoete wortelpasta?

5. Of tóch een slaatje?

's Morgens een knapperig slaatje samenstellen, hoeft niet altijd een gevecht tegen de klok op te leveren. Mits enige voorbereiding, een grote voorraad potjes en een ruime koelkast kan je jezelf thuis ook voorzien van een saladebar waardoor je 's ochtends maar drie minuten extra nodig hebt. Was en snijd op zondagavond al verschillende groenten en bewaar ze allemaal apart, in goed afsluitbare potjes. Denk om het extra lekker te maken ook aan extra's, zoals eitjes koken, verse kruiden plukken, peulvruchten spoelen of vlees of vis bakken. Het enige wat je dan 's morgens moet doen, is een kommetje naar wens vullen.

Een Amerikaanse klassieker om te leren kennen (als je dat nog niet deed): pompoentaart. Omdat ook het dessert tsjokvol groenten kan zitten. © Getty

6. In het zicht

De meest voor de hand liggende tip van dit lijstje: zorg ervoor dat je altijd fruit in huis hebt. En daarnaast: bewaar het niet uit het zicht, in een gesloten koelkast, maar wel in een mooie fruitmand op de keukentafel. Zo word je er elke dag aan herinnerd dat je nog een stuk kan pakken.

7. Neem een abonnement

Als jij iemand bent die regelmatig vergeet naar de winkel te gaan en niet vies bent van een verrassing op tijd en stond: neem een groente- en fruitabonnement bij je lokale boer. Inspiratie om onbekende producten te verwerken, vind je ongetwijfeld op onze receptenpagina of in een goed kookboek. Niet onbelangrijk bij deze tip: knoop heel goed in je oren dat de bewuste boer veel liefde en tijd heeft gestoken in het laten groeien van al dat lekkers, en dat het dus zonde is als dat verloren zou gaan. Een beetje emotionele zelfchantage kan geen kwaad.

8. Tof formaat

Word jij tegengehouden om meer fruit te eten doordat sommige vruchten nog gesneden of gepeld moeten worden? Laat je niet verleiden door supermarkten die dure en vervuilende plastic bakjes naar voor schuiven als dé oplossing, want het fruit dat daarin zit is vaak al enkele dagen oud en wordt in de fabriek behandeld om er fris uit te blijven zien. Kies dan liever voor 'handige' soorten. Druiven, behapbare appels, bessen, (ananas)kersen, pruimpjes,... Er is genoeg fruit dat vlot te snacken is. Toch een mango gekocht, terwijl je niet van plan bent hem zelf te snijden? Neem hem dan mee naar het werk en beloof de helft aan de collega die het mes hanteert. Iedereen blij.

Gelezen via Radio 1: 'Amper tien procent van de Belgen eet voldoende fruit. Ik pleit voor een 500 grams a day challenge: elke dag twee stukken fruit en 300 gram groenten eten.' Aan het woord is de hoofddiëtist van het Universiteit Ziekenhuis Antwerpen, Michael Sels. Hij is niet de eerste voedingsexpert die dat advies verspreidt, maar alle tips ten spijt blijven we toch te weinig van dat lekkers eten. Daarom: enkele ideeën die niet veel tijd vergen en die je straks al kan toepassen. Rauwkost als snack, je kent de tip wel, maar als puntje bij paaltje komt, lijkt het toch vaak omslachtig om die groenten te gaan bestieren. Om er écht een gemakkelijke snack van te maken, bundel je je werk best op één moment. Koop bijvoorbeeld een kilo wortelen en sla meteen na thuiskomst aan het schillen. Snijd de wortels in handige stukken, besprenkel ze met wat water (tegen het uitdrogen) en zet ze in een goed afsluitbare doos in de koelkast. Daar kan je dagenlang uit grabbelen, zonder dat het je extra werk oplevert. Ook toepasbaar met komkommer, paprika, radijzen, raapjes, venkel, bloemkool,... Als je meer groenten op het menu wil zetten, loont het om je te verdiepen in de plantaardige keuken. (Ja, zelfs wanneer je daarnaast ook nog wil genieten van vlees.) Vegetariërs en veganisten beschikken immers over een aantal lekkere én makkelijke trucs om meer groenten te verstoppen in hun eten. Krokant gebakken stukjes pastinaak die je hebt laten marineren in wat miso kunnen bijvoorbeeld een mooi alternatief zijn voor de pancetta in een 'spaghetti carbonara'. De typisch Amerikaanse smeuïge mac 'n cheese is ook heerlijk met pompoen als basis van de saus. En waarom zou je niet eens spinazie in wafels verstoppen? Er bestaan zelfs pizza's met groenten als bodem. De mogelijkheden zijn eindeloos en bewijzen: meer groenten staat niet per se gelijk aan meer werk. Vers ingevroren fruit bevat even veel voedingsstoffen als vers fruit. Alleen: al die appels, mango's en bessen zijn niet meer erg lekker als je ze ontdooit en zo wil opeten. Je moet ze dus in iets verwerken, maar gelukkig kan ook dat erg eenvoudig. Dé allergemakkelijkste en snelste manier om meer fruit (en groenten) binnen te krijgen? Regelmatig de blender laten draaien en genieten van frisse smoothies. Ook dat fruit verwerken in warme bereidingen zoals een compote of gebak, is een optie.Uitsmijter: krijg jij ook bijna nooit die tros bananen op voordat ze plat worden? Leg ze dan lekker bruin en met schil en al in de diepvries. Pellen kan later nog, en ze zijn de gedroomde basis van smoothies, bananenbrood of nice cream. Enkele snoeptomaatjes of komkommer naast die boterhammen en een blaadje sla ertussen doen het altijd goed. Maar het kan nog verder gaan, en dan bedoelen we niet dat je je snelle boterhammen moet inruilen voor een salade. Ain't nobody got time for that, en al zeker niet 's morgens. Waar je gemakkelijk tijd voor kan maken, is broodbeleg op basis van groenten. Het kost je een keer per week immers vaak niet meer dan een kwartiertje. Wat dacht je bijvoorbeeld van een zurkel-ricottadip of rodebonenpuree? Of een auberginecrème met tahin? Of zelfs een zoete wortelpasta? 's Morgens een knapperig slaatje samenstellen, hoeft niet altijd een gevecht tegen de klok op te leveren. Mits enige voorbereiding, een grote voorraad potjes en een ruime koelkast kan je jezelf thuis ook voorzien van een saladebar waardoor je 's ochtends maar drie minuten extra nodig hebt. Was en snijd op zondagavond al verschillende groenten en bewaar ze allemaal apart, in goed afsluitbare potjes. Denk om het extra lekker te maken ook aan extra's, zoals eitjes koken, verse kruiden plukken, peulvruchten spoelen of vlees of vis bakken. Het enige wat je dan 's morgens moet doen, is een kommetje naar wens vullen. De meest voor de hand liggende tip van dit lijstje: zorg ervoor dat je altijd fruit in huis hebt. En daarnaast: bewaar het niet uit het zicht, in een gesloten koelkast, maar wel in een mooie fruitmand op de keukentafel. Zo word je er elke dag aan herinnerd dat je nog een stuk kan pakken. Als jij iemand bent die regelmatig vergeet naar de winkel te gaan en niet vies bent van een verrassing op tijd en stond: neem een groente- en fruitabonnement bij je lokale boer. Inspiratie om onbekende producten te verwerken, vind je ongetwijfeld op onze receptenpagina of in een goed kookboek. Niet onbelangrijk bij deze tip: knoop heel goed in je oren dat de bewuste boer veel liefde en tijd heeft gestoken in het laten groeien van al dat lekkers, en dat het dus zonde is als dat verloren zou gaan. Een beetje emotionele zelfchantage kan geen kwaad. Word jij tegengehouden om meer fruit te eten doordat sommige vruchten nog gesneden of gepeld moeten worden? Laat je niet verleiden door supermarkten die dure en vervuilende plastic bakjes naar voor schuiven als dé oplossing, want het fruit dat daarin zit is vaak al enkele dagen oud en wordt in de fabriek behandeld om er fris uit te blijven zien. Kies dan liever voor 'handige' soorten. Druiven, behapbare appels, bessen, (ananas)kersen, pruimpjes,... Er is genoeg fruit dat vlot te snacken is. Toch een mango gekocht, terwijl je niet van plan bent hem zelf te snijden? Neem hem dan mee naar het werk en beloof de helft aan de collega die het mes hanteert. Iedereen blij.