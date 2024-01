Aardig plantaardig: nieuwe vegan eetplekken in Leuven en Antwerpen

Drie recent geopende vegan eetplekken in Antwerpen en Leuven.

1—Funk it up

Nadat ze met Have A Roll plantaardige kaneelrollen op de kaart zetten, pakken Dennis van Peel en Lisa Wynen nu uit met de vegan Bakkerij Funk. De formule voor hun zaak leenden de Antwerpenaren in Kopenhagen: bij heerlijke viennoiserie en andere baksels drink je er een kopje koffie of een glas natuurwijn. Zowel het gebak als de drankjes zijn volledig plantaardig, al serveren ze voor de lunch ook opties met vlees en vis. Ontbijten doe je bovendien de hele dag door.

Kronenburgstraat 41A, Antwerpen, @bakkerijfunk

© GF

2—Frieten zonder vlees

Hun restaurant Lento is intussen een begrip in Hasselt en Antwerpen, maar met hun Leuvense zaak Pepas gooien Yolan Bamps en Tekla Vancleynenbreugel het over een andere boeg. In hun frituur tonen de ondernemers dat ook frietjes en plantaardige snacks kunnen scoren. Op de kaart vind je klassiekers als bouletten of frikandellen, maar ook speciale opties als zeewierkroketten en avocado bites. De dagelijkse leiding is in handen van neef Seppe Galicia en Robbe Platteeuw.

Naamsestraat 36, Leuven, @pepas_frituur

© GF

3—Restjes op restaurant

Na jaren van administratieve jobs verlangde Lien De Brabander naar een nieuwe uitdaging. Samen met haar man Wim opende ze in december het restaurant Planttrekkerij. Een plantaardige zaak, want als overtuigde veganisten vonden ze het aanbod in Antwerpen nog te karig. Het concept? Een huiselijke keuken met goede, volle borden. Tijdens de week serveren ze een menu en kun je er terecht voor lunch, van ramen met lokale seizoensgroenten tot groentelasagne. Elke vrijdag organiseren ze een sharingavond waarbij de overschotten worden weggewerkt. Dubbel duurzaam.

Sint-Laureisstraat 76, Antwerpen, planttrekkerij.be