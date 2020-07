Oliën zijn niet alleen populair in de keuken, maar vinden ook steeds vaker hun weg naar onze badkamer. Hoe kies je de juiste olie uit het enorme aanbod? Ontdek het in dit overzicht van de vijf meest courante oliën en hun gebruiksmogelijkheden.

Jojobaolie is één van de meest gebruikte oliën en is zeer veelzijdig. Deze heerlijke olie wordt gewonnen uit de zaden van de Jojobastruik. De naam is enigszins misleidend, omdat het technisch gezien geen olie is. Het is eigenlijk een vloeibare was en heeft daardoor dus een andere samenstelling dan de meeste oliën.

Jojobaolie bevat van nature veel vitamine E. Deze vitamine werkt als een antioxidant; het neutraliseert met andere woorden de schadelijke invloed van vrije radicalen, die voor een versnelde veroudering van onze huid zorgen. Vitamine E komt vooral tot zijn recht op het gebied van bescherming tegen UV-schade. Onderzoek laat zien dat de mate van roodheid, zwelling en celschade in de huid afneemt wanneer vitamine E vóór blootstelling aan de zon op de huid wordt aangebracht. Geen fan van een olie op het strand? Smeer je lichaam de avond voor je stranddag helemaal in voor het slapengaan. Zo kan je huid al deze goede eigenschappen opnemen en dien je de dag zelf alleen nog maar SPF te smeren.

Oliën bevatten heel wat vitamines waardoor je huid goed verzorgd wordt © Kelly Sikkema/Unsplash

Pompoenpitolie is misschien iets minder gekend in de badkamer, maar daarom niet minder effectief. Deze olie bevat een combinatie van ascorbinezuur (vitamine C), tocoferol (vitamine E) en retinol (vitamine A). Dankzij deze eigenschappen is Pompoenpitolie uitstekend voor het behandelen van de droge huid. Door de combinatie van vitamine E & C wordt het ook gebruikt bij het behandelen van huidstriemen. Liefhebbers van huidverzorging prijzen het goedje omwille van zijn verstrakkende werking op dijen, borsten en het decolleté. Pompoenpitolie is daarnaast ook prima geschikt als verzorging en bescherming van de meer kwetsbare huid, zoals bijvoorbeeld de lippen. Let wel, deze olie is een niet-drogende olie, dus als je geen fan bent van een glanzend laagje op je huid laat je deze beter links liggen.

Amandelolie is een lichte olie die snel intrekt en daardoor uitermate geschikt is voor een droge en/of verouderde huid. Deze olie is rijk aan verzadigde vetzuren en bevat vooral vitamine A, B en E. Amandelolie houdt de vochtbalans van de huid op peil en vermindert zo irritaties. Mede dankzij de hoge concentraties aan vitamine B & E helpt deze olie ook om huidveroudering tegen te gaan. Meng een paar druppels door je vertrouwde bodylotion voor een zijdezachte huid die achteraf niet plakt.

Weldadig voor huid en haar © Fleur Kaan/Unsplash

Olijfolie is nog zo'n olie boordevol antioxidanten en een hoge dosis vitamine A & E. Door de rijkere structuur wordt het ook al decennialang gesmeerd op de huid en in het haar. Let wel op, omdat olijfolie van nature bestaat uit grovere molecules dringt het niet per se dieper de huidlagen in. Gebruik deze olie dus beter als een sealer na je bodylotion of conditioner-beurt. De olie zal een soort film over je huid en haren leggen waardoor je net aangebrachte product dieper kan indringen. En waardoor je het niet zo snel weer wegwast. Door de rijke structuur van deze olie gaan een paar druppels a long way.

Kokosolie is al jaren de meest waardevolle speler in het oliënteam. Van demaquilleren tot huid- en haarverzorging. Is er iets dat deze olie niet kan? Let wel dat je gaat voor een 'extra vierge' of een koudgeperste versie. Deze optie is iets prijziger dan de keukenvariant, omdat koudgeperste kokosolie bestaat uit vermalen kokosnoten die gedroogd worden op een lage temperatuur. Goedkopere kokosolie wordt daarentegen vaak gemaakt van copra. De kokosnoten die worden gedroogd tot copra ondergaan een lang proces in een raffinaderij: persen, raffinage, bleken en ontgeuren. Tijdens het raffinageproces gaat een groot deel van de goede stoffen verloren door deze herhaaldelijke verhitting.

Koudgeperste kokosolie bevat laurinezuur, een antibacterieel goedje dat je dus zonder veel zorgen op een acne-huid kan gebruiken. Ook is het zeer fijn in het haar, bijvoorbeeld als een masker dat je zelfs een hele nacht kan laten intrekken. Deze olie is één van de weinige oliën met moleculen klein genoeg die werkelijk het haar kunnen penetreren. Smeer het in je lokken de avond voor je je haar wast of als een leave-in als je een dag naar het strand gaat.

Veel smeerplezier!

Jojobaolie is één van de meest gebruikte oliën en is zeer veelzijdig. Deze heerlijke olie wordt gewonnen uit de zaden van de Jojobastruik. De naam is enigszins misleidend, omdat het technisch gezien geen olie is. Het is eigenlijk een vloeibare was en heeft daardoor dus een andere samenstelling dan de meeste oliën. Jojobaolie bevat van nature veel vitamine E. Deze vitamine werkt als een antioxidant; het neutraliseert met andere woorden de schadelijke invloed van vrije radicalen, die voor een versnelde veroudering van onze huid zorgen. Vitamine E komt vooral tot zijn recht op het gebied van bescherming tegen UV-schade. Onderzoek laat zien dat de mate van roodheid, zwelling en celschade in de huid afneemt wanneer vitamine E vóór blootstelling aan de zon op de huid wordt aangebracht. Geen fan van een olie op het strand? Smeer je lichaam de avond voor je stranddag helemaal in voor het slapengaan. Zo kan je huid al deze goede eigenschappen opnemen en dien je de dag zelf alleen nog maar SPF te smeren. Pompoenpitolie is misschien iets minder gekend in de badkamer, maar daarom niet minder effectief. Deze olie bevat een combinatie van ascorbinezuur (vitamine C), tocoferol (vitamine E) en retinol (vitamine A). Dankzij deze eigenschappen is Pompoenpitolie uitstekend voor het behandelen van de droge huid. Door de combinatie van vitamine E & C wordt het ook gebruikt bij het behandelen van huidstriemen. Liefhebbers van huidverzorging prijzen het goedje omwille van zijn verstrakkende werking op dijen, borsten en het decolleté. Pompoenpitolie is daarnaast ook prima geschikt als verzorging en bescherming van de meer kwetsbare huid, zoals bijvoorbeeld de lippen. Let wel, deze olie is een niet-drogende olie, dus als je geen fan bent van een glanzend laagje op je huid laat je deze beter links liggen.Amandelolie is een lichte olie die snel intrekt en daardoor uitermate geschikt is voor een droge en/of verouderde huid. Deze olie is rijk aan verzadigde vetzuren en bevat vooral vitamine A, B en E. Amandelolie houdt de vochtbalans van de huid op peil en vermindert zo irritaties. Mede dankzij de hoge concentraties aan vitamine B & E helpt deze olie ook om huidveroudering tegen te gaan. Meng een paar druppels door je vertrouwde bodylotion voor een zijdezachte huid die achteraf niet plakt.Olijfolie is nog zo'n olie boordevol antioxidanten en een hoge dosis vitamine A & E. Door de rijkere structuur wordt het ook al decennialang gesmeerd op de huid en in het haar. Let wel op, omdat olijfolie van nature bestaat uit grovere molecules dringt het niet per se dieper de huidlagen in. Gebruik deze olie dus beter als een sealer na je bodylotion of conditioner-beurt. De olie zal een soort film over je huid en haren leggen waardoor je net aangebrachte product dieper kan indringen. En waardoor je het niet zo snel weer wegwast. Door de rijke structuur van deze olie gaan een paar druppels a long way.Kokosolie is al jaren de meest waardevolle speler in het oliënteam. Van demaquilleren tot huid- en haarverzorging. Is er iets dat deze olie niet kan? Let wel dat je gaat voor een 'extra vierge' of een koudgeperste versie. Deze optie is iets prijziger dan de keukenvariant, omdat koudgeperste kokosolie bestaat uit vermalen kokosnoten die gedroogd worden op een lage temperatuur. Goedkopere kokosolie wordt daarentegen vaak gemaakt van copra. De kokosnoten die worden gedroogd tot copra ondergaan een lang proces in een raffinaderij: persen, raffinage, bleken en ontgeuren. Tijdens het raffinageproces gaat een groot deel van de goede stoffen verloren door deze herhaaldelijke verhitting. Koudgeperste kokosolie bevat laurinezuur, een antibacterieel goedje dat je dus zonder veel zorgen op een acne-huid kan gebruiken. Ook is het zeer fijn in het haar, bijvoorbeeld als een masker dat je zelfs een hele nacht kan laten intrekken. Deze olie is één van de weinige oliën met moleculen klein genoeg die werkelijk het haar kunnen penetreren. Smeer het in je lokken de avond voor je je haar wast of als een leave-in als je een dag naar het strand gaat. Veel smeerplezier!