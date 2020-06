Nu het mooi weer wordt, zie je ze overal, de tattoos. Wat moet je weten voor je eraan begint? En hoe verzorg je ze best? Volg onze handleiding.

Is tatoeëren gevaarlijk? Tatoeëren is met behulp van een naald pigment inbrengen in de huid. 'De huid doorprikken brengt uiteraard een infectierisico mee', bevestigt dermatologe Christa De Cuyper, auteur en tatoeage-expert van de Hoge Gezondheidsraad en stichter van de European Society of Tattoo & Pigment Research. 'Vooral wanneer de procedure niet in hygiënische omstandigheden verliep of als de klant de wonde niet goed verzorgt.' Ook de inkt kan voor problemen zorgen. De pigmenten in de inkt zijn namelijk niet specifiek ontwikkeld voor tattoos, maar voor industriële toepassingen, zoals de rubberindustrie of de verfsector. De etikettering zegt bovendien niets over de zuiverheid van het product. 'Onzuiverheden kunnen schadelijk zijn, maar ook kleurstoffen kunnen problemen geven, zoals allergische reacties. Vaak pas na maanden of zelfs jaren, en vooral op rode pigmenten.' Belgische cijfers zijn er niet, maar dokter De Cuyper haalt enkele cijfers uit Duitse studies aan: '30 tot 50% zou milde bijwerkingen ervaren, zoals jeuk, pijn of zonovergevoeligheid. Een kleine 5% krijgt last van ernstige bijwerkingen.' Met een goede hygiëne en betrouwbare inktproducenten zijn de risico's beperkt. In België gelden de Europese aanbevelingen rond hygiëne en de veiligheid van de inkt, al zijn die helaas niet bindend en wordt er in de praktijk weinig gecontroleerd. Wat moet je weten voor je een tattoo laat zetten? Zoek een ervaren artiest wiens stijl je aanspreekt en check zijn licentie en referenties. Een professional werkt hygiënisch: handen wassen, wegwerphandschoenen en steriel verpakte naalden gebruiken zijn de standaard. Hij geeft je ook schriftelijke informatie over mogelijke bijwerkingen en contra-indicaties en een formulier met de referenties van de gebruikte inkt, zodat je alle info hebt voor de arts mochten er problemen opduiken. Denk goed na over wat je wilt. De liefde duurt niet altijd even lang als een tattoo. 'Breng voorbeelden mee, denk na over de grootte, welke kleuren je wilt en waar hij moet komen', tipt Joe Dynamite van Glorybound Tattoo Antwerp. 'Hoe preciezer je bent, hoe beter de tatoeëerder weet wat je wilt.' Ook niet onbelangrijk: 'Als je een quote in een vreemde taal wilt, check dan de schrijfwijze. Menig voetballer heeft zich al belachelijk gemaakt met doe-het-zelflatijn.' Volg het advies van de expert. Wanneer hij je iets afraadt, dan is daar meestal een goede reden voor. Niet alle plekken zijn even gevoelig. 'Waar de huid dunner is, voel je de pijn scherper', weet Joe. 'En waar kraakbeen zit, voel je de naald door je lijf daveren. De minst pijnlijke plek is de arm.' Toeval dat mannen vooral voor de binnen- of bovenarm kiezen? Vrouwen vinden elegantie belangrijker: 'Ze kiezen voor sierlijke plaatsen, zoals een pols, schouder of een zinnetje op de ribben, onder de borsten of langs het sleutelbeen.' Zorg dat je weerstand optimaal is. 'Een goede nachtrust en een stevig ontbijt zijn cruciaal. Het helpt als je kunt ontspannen en rustig blijft doorademen tijdens het tatoeëren.' Een tattoo is sneller gezet dan verwijderd. Toch spijt? Dan is een laserbehandeling de enige optie, volgens dokter Decuyper. 'Maar dat is een pijnlijke, dure behandeling (er zijn vaak meerdere sessies nodig) zonder garantie op een perfect resultaat.' Hoe verzorg je een tattoo? Na de ingreep is het belangrijk dat je de verzorgingsinstructies van de tatoeëerder nauwgezet volgt. Met een verse tattoo mag je minstens twee weken niet zwemmen, en geen bad of sauna nemen om infectie te vermijden. Blijf de eerste drie maanden ook uit de zon als je pigmentvlekken wilt vermijden. De zon is sowieso geen goed idee, omdat ze de kleuren doet verbleken. 'Een goede uv-bescherming helpt dat te beperken', adviseert dokter De Cuyper. Daarnaast zijn er heel wat nieuwe producten op de markt om tattoos te verzorgen. Al lukt het ook met zachte zeep of douchegels voor de gevoelige huid. Wat zijn de trends? Volgens Joe Dynamite van Glorybound Tattoo Antwerp is er de laatste tijd veel vraag naar tradtional tattooing: 'Dat zijn duidelijke, soms wat naïeve tafereeltjes met schepen, vrouwelijk schoon, slangen of panters in dikke contouren, donkere schaduw en enkele kleuren. Neo-traditional is een moderne variant op dezelfde thema's, vaak met achtergronden in de art-nouveaustijl.' Ook tribals en de tattoos van beroemdheden zijn erg in trek. 'De tattoos van celebs kunnen soms een echte rage ontketenen, zoals bijvoorbeeld de underboob tattoo van Rihanna of David Beckhams sleeve.'