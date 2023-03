Deepfakespecialist Chris Umé: ‘Ik ben bang om gecanceld te worden’

Wat gaat er allemaal om in het hoofd van expert in AI videotechnologie Chris Umé? De uitgeweken Limburger en medeoprichter van Metaphysic ontketende in 2021 een revolutie in de beeldmanipulatie met deepfakes van Tom Cruise. Later bracht hij Elvis Presley weer tot leven in America’s Got Talent. Vandaag werkt hij achter de schermen mee aan Here, een film van het team achter Forrest Gump.

Karakter

Karakter is belangrijker dan talent. Zeg je me dat ik iets niet kan, dan ben ik erop gebrand om het tegendeel te bewijzen. Ik vertelde een muzikale vriend ooit dat ik wilde rappen. “Vergeet het,” was zijn antwoord, “je hebt geen ritme én je stem zit niet mee.” Een natuurlijk talent had ik er inderdaad niet voor, maar ik wilde zo hard kunnen rappen dat ik oefende tot het lukte. Ik startte een hiphopbandje en won er prijzen mee.

Zelfstudie

De informatie over hoe iets moet, ligt voor het rapen. Online kun je makkelijk dingen leren. Wat ik met AI doe, kun je niet op een school leren. Dat moet je op kanalen als YouTube en Discord ontdekken. Tutorials genoeg. Toen ik met mijn hiphopgroep een studio inging voor onze eerste opnames, lette ik goed op wat de technicus allemaal deed. Ik noteerde nauwgezet welke programma’s en plug-ins hij gebruikte. Toen we buitenkwamen, zei ik tegen de andere bandleden: “Ik zal thuis onze eigen studio bouwen.” In die homestudio hebben we uiteindelijk drie albums opgenomen.

Ik geef heel eerlijk toe dat ik bang ben om gecanceld te worden. Chris Umé

Nuchterheid

Ik ben mijn familie enorm dankbaar dat ik niets in de schoot geworpen kreeg. We hadden het niet altijd makkelijk, maar daardoor kreeg ik al wel vroeg in de gaten hoe het leven in elkaar zit. Nu ik een bedrijf heb waar miljoenen dollars in omgaan, blijf ik daar nuchter onder. Dure auto’s interesseren me niet. Het enige wat ik verlang, heb ik al: een huis in Thailand dat groot genoeg is, zodat familie en vrienden er kunnen komen logeren.

Delegeren

Om niet kopje-onder te gaan, waak ik met een coach over mijn workload. Na de Tom Cruise-filmpjes zat mijn mailbox stampvol aanbiedingen. Ons bedrijf groeit in een waanzinnig tempo, we gaan tegen 250 km/uur. Mijn coach wijst mij op de zaken waar ik te veel tijd in steek. Sommige dingen moet ik uit handen geven. Gelukkig ben ik goed omringd, door mijn zakenpartner Tom Graham, mijn broer Kevin, die de contracten onderhandelt en mijn oude studiegenoot Simon Deckers, die het overzicht houdt.

Voorzichtigheid

Om het minste kun je vandaag gecanceld worden. Mensen zitten overal bovenop. Ik geef heel eerlijk toe dat ik daar bang voor ben. Stel dat ik iets verkeerds doe zonder het zelf te beseffen. Ook al ben ik ervan overtuigd dat ik altijd fair ben tegenover anderen, toch ben ik extra voorzichtig in wat ik doe en zeg. Om die reden ben ik, buiten mijn Instagram- en Twitteraccounts, online haast onzichtbaar.

Ethiek

We moeten over de ethiek in AI waken. Je kunt het niet maken om zonder toestemming een bekende persoon woorden in de mond te leggen in een video en die vervolgens te gelde te maken. Celebrity’s moeten eigenaar worden van hun eigen digitale, beveiligde dataset. Als bijvoorbeeld Nike het gezicht van Cristiano Ronaldo wil gebruiken in een campagne, zal het merk zijn digitale portretrecht moeten respecteren.

Als je de beste in iets wilt worden, moet je je daar volop op focussen. Chris Umé

Vrijheid

Doen wat goed voelt, is de leidraad. Anders zat ik nu waarschijnlijk nog altijd in Los Angeles bij Deep Voodoo, het speciale-effectenbedrijf van South Park-makers Trey Parker en Matt Stone. Ik was bij hen in dienst ten tijde van de Tom Cruise-filmpjes. Toen die ontploften, boden Trey en Matt mij een nieuwe deal aan. Ze wilden daarmee ook de rechten verwerven op wat ik in mijn vrije uren maakte. Het kwam erop neer dat ze me in een gouden kooi gingen opsluiten. De meeste mensen zouden, als ze in mijn schoenen stonden, daarvoor gekozen hebben: een vet contract in Hollywood! Maar het voelde niet goed, hoe aanlokkelijk ook.

Focussen

In Thailand ben ik weg van alles en iedereen. Ik heb er totaal geen verplichtingen. Daardoor kan ik er ongestoord doorwerken. Dat is nodig om onze onderneming te doen slagen. Als je de beste in iets wilt worden, moet je je daar volop op focussen. In Thailand vindt mijn chaotische hoofd meer balans. De zon schijnt er, het eten is er lekker, de mensen zijn er altijd goedgemutst en leven van dag tot dag. Ik sta om één of twee uur ’s middags op, om in sync te zijn met mijn internationale collega’s. Ook de communicatie met mijn vrienden verloopt grotendeels via chatapps. Natuurlijk mis ik het samen op café gaan, maar ik weet waarvoor ik het doe. Met wat ik nu opbouw, kan ik later meer tijd en vrijheid kopen.