Vallende ster

Als op 23 mei de Belgische Michelinsterren worden aangekondigd, blijkt dat het legendarische Comme Chez Soi een ster verliest. De zaak, die al sinds 1926 bestaat, kreeg in 1953 met Louis Wynants aan het roer zijn eerste ster. Zijn zoon Pierre scoorde in 1966 een tweede en in 1979 een derde ster. Toen Wynants de koksmuts doorgaf aan schoonzoon Lionel Rigolet verdween er een ster, en nu dus weer een. De chef en zijn vrouw Laurence Rigolet, nog altijd in het bezit van een Michelinster, reageerden op social media. ‘De keuken van het hart is niet die van sterren, maar die waar onze klanten de voorkeur aan geven.’