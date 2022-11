Tot 14 mei 2023 – Golden Boy

Het Parijse Saint Laurent Museum is dezer dagen versierd met goud. Om de zestigste verjaardag van de eerste collectie van de ontwerper te vieren, verkent de tentoonstelling GOLD de – letterlijk – schitterende ontwerpen uit zijn carrière. Vanaf zijn eerste collectie in 1962 was goud zijn bond–genoot. Het zat ’m in de details, zoals knopen op jassen, maar later ook in uitbundige cocktail- en avondensembles. Om al deze schatten te laten resoneren, nodigde het museum de Belgische kunstenaar Johan Creten uit, die vijf keramische werken uit klei en goud opstelt tussen het werk van de meester.

GOLD, by Yves Saint Laurent, Saint Laurent Museum, 5 avenue Marceau, Parijs. museeyslparis.com