Strandfeest

Een uitbundige soiree of zwoele avond op het strand, het nieuwe Belgische merk Botan heeft de gepaste outfit. Elk silhouet is met de hand geborduurd door ervaren vakmensen in Indië. Het ontwerp is van Joeri Van Campenhout, die de afgelopen vijf jaar senior embroidery designer was bij Dries Van Noten. Samen met zijn hartsvriendin Laurence de Sadeleer stampt hij nu Botan uit de grond, gespecialiseerd in resort- en occasion wear. De eerste drop van de collectie is online beschikbaar, en bij Renaissance in Antwerpen. De tweede drop wordt in november verwacht.

Vanaf 390 euro, botanofficial.com