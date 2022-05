Speelkamer

Met alle Instagramwaardige kinderkamers die je vandaag op sociale media ziet passeren, zou je haast denken dat het een essentieel onderdeel van opvoeden is geworden. Het Deense designlabel Ferm Living heeft de vraag naar stijlvolle kindermeubelen duidelijk gehoord. Met een nieuwe collectie wil het label kinderen aanzetten tot spelen, maar evengoed tot studeren en goed slapen. Het vrolijke tapijt in de vorm van een zon of een gevlochten speeltent uit rotan brengt ongetwijfeld een glimlach op menig gezichtje.

fermliving.com