Smultronställe (smul-tron-stellar) Zweeds

‘Afgelegen plek waar wilde aardbeien groeien.’ Wij hebben er zes woorden voor nodig, de Zweden krijgen het in één woord gezegd. Maar ‘smultronställe’ betekent meer dan een wilde plaats met de geur van verse aardbeien, het woord heeft een diepere duiding. De Zweden gebruiken het om een plek te beschrijven die hen gelukkig maakt, of het nu een bergtop is, een bankje in het park of zelfs een verloren steegje in de stad. Met of zonder aardbeien. Smultronställe zit ingebed in de Zweedse cultuur en regisseur Ingmar Bergman maakte er zelfs een film over.

In het boek Wild Words verzamelt de Britse schrijfster Kate Hodges woorden, in verschillende talen, die een moment of gevoel in de natuur omschrijven. De woorden zijn vaak uniek voor een land en onvertaalbaar. In het boek valt op dat vooral Scandinaviërs woorden kleven op natuurmomenten. Doorheen deze reisspecial publiceren we onze favorieten, met illustraties van Yang Sio Maan. Wild Words, Pavilion Books.