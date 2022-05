Pizza A l’Ostendaise

Voor 4 personen

1 rol bladerdeeg, 1 vleestomaat, 200 g filet van mooie meid

Voor de rode-uimarinade:

1 rode ui, 1 dl chardonnay-azijn, 1 tl honing, 1 el zeewier, 100 ml sojasaus

voor de groene mayonaise:

1 bot lente-ui, druivenpitolie, peper en zout, 1 eidooier, 1 tl mosterd

Voor de garnering:

1 el zeewier, 100 ml sojasaus

1. Verwarm de oven voor op 190°C.

2. Snijd rondjes uit het bladerdeeg en prik gaatjes in het midden. Was en snijd de vleestomaat in schijfjes en leg een schijfje op elk rondje bladerdeeg. Kruid met peper en zout. Sprenkel er enkele druppels olijfolie over en bak de pizza’s 15 minuten in de oven.

3. Maak de uimarinade. Laat de chardonnay-azijn samen met de honing even koken en laat dan afkoelen. Pel en snijd daarvoor de rode ui in schijfjes. Leg de ui in een kommetje en giet er het azijn-honingmengsel over. Zet aan de kant.

4. Maak de groene mayonaise. Mix de lente-ui samen met druivenpitolie twee minuten glad. Verwarm de nu groene olie tot 60°C. Als ze geschift is, giet je ze door een zeef zodat je enkel het geïnfuseerde deel overhoudt. Mix met de eierdooier, een theelepel van de rode-uimarinade en mosterd tot mayonaise. Kruid met peper en zout.

5. Spoel het zeewier en laat weken in sojasaus.

6. Snijd de mooie meid in plakjes en verdeel over de pizza’s. Kruid met peper en zout en besprenkel met olijfolie. Verdeel de rode ui over de vis en werk af met enkele toefjes groene mayonaise en geweekt zeewier.

Michiel Rabey, voormalig docent in Ter Duinen én North Sea Chef, spreidt samen met zijn vrouw Nathalie zijn liefde en passie voor de Noordzee tentoon in restaurant Storm. Een naam verwijzend naar de wind, die je wangen doet blozen en je soms omverblaast. Chef Michiel werkt bijna uitsluitend met noordzeevis, zoals op deze pizza met mooie meid.