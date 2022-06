Club Med nam geluksprofessor Ilona Boniwell, dé expert in positieve psychologie, onder de arm om de kinderactiviteiten in hun resorts in een nieuw jasje te steken.

Met welke vraag klopte reisorganisator Club Med bij jou aan?

Boniwell: “We verwachten steeds meer van onze kinderen. Op school worden ze beoordeeld op lezen, schrijven en rekenen. Ouders willen dat hun kind sportief én slim én sociaal is. Tegelijk zorgen schermen, van tablets tot televisie, overal voor afleiding. Club Med wilde tijdens de vakantie dat competitieve naar de achtergrond schuiven en focussen op soft skills. Waar leren kinderen hun emoties uiten, samenwerken of omgaan met verandering? Ik kreeg de opdracht om die vaardigheden te verwerken in alle activiteiten van Mini Club Med.”

Hoe heb je dat gedaan?

“Ik ben in drie resorts van Club Med het bestaande aanbod gaan observeren. Vervolgens verwerkte ik een aantal kernideeën uit de positieve psychologie in de bestaande of nieuwe activiteiten. Al meer dan twintig jaar doe ik onderzoek naar welke competenties bijdragen aan een gelukkig leven. Denk aan aanpassingsvermogen, creativiteit en emotionele intelligentie. Door daar spelletjes rond te creëren, leren kinderen op een ludieke manier over zaken als altruïsme. Vervolgens hebben alle begeleiders die activiteiten eerst zelf gedaan, zodat ze ervaren welk effect ze hebben.”

Welke activiteiten zijn het resultaat?

“Er zijn grote activiteiten, zoals een ninja-bootcamp waarin kinderen zelf een hindernissenparcours bedenken en moeten overwinnen. Maar er zijn ook kleine rituelen om de dag af te ronden, of liedjes om te zingen. Telkens zijn de begeleiders erop getraind om de sterke eigenschappen van elk kind te zien en te benoemen.”