Het zit in de familie

Het idee om een kledingzaak te starten zat al een tijdje in het hoofd van de neven David Viegas en Hiram Bonheur. De twee besloten de sprong te wagen en openden in mei hun boetiek Rosemary, waarvoor ze op zoek gingen naar internationale heren- en uniseks labels die volgens hen een introductie in ons land verdienen, zoals Noon Goons, Wood Wood en Disc London. “Daarnaast willen we elk seizoen minstens twee Belgische merken verdelen waar wij in geloven”, vertelt Hiram. “Nu zijn dat Luis Morales en Grijze Zone, twee jonge merken die heel zorgvuldig ontwerpen. Elke drie maanden zullen we ook een kunstenaar een platform geven, via een expositie in de winkel.”

Kloosterstraat 106, Antwerpen, @rosemaryantwerp