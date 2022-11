Het blijft in de familie

Omdat we ons parfum vandaag steeds vaker kiezen op basis van onze stemming – en dus veel meer variëren, zet de parfumindustrie meer en meer in op collecties van verwante geuren.

Wie blijft nog zijn of haar hele leven lang trouw aan hetzelfde parfum? Elk jaar komen er honderden nieuwe geuren op de markt. Wat het nog verwarrender maakt: zelfs de grote klassiekers uit de parfumerie zijn tegenwoordig verkrijgbaar in een veelvoud van varianten, waartussen het niet altijd eenvoudig is de weg te vinden. Parfumhuizen als Dior, Chanel, Guerlain, Hermès, Yves Saint Laurent en Lancôme hebben zo de afgelopen twintig jaar gaandeweg steeds uitgebreidere collecties ontwikkeld. De nieuwkomers op de parfummarkt (Louis Vuitton in 2016, Celine in 2019, Dries Van Noten in 2022) hebben van meet af aan gekozen voor een meerkeuzeaanbod.

Deze collecties, vaak genderneutraal, verkennen alle kanten van de parfumerie, van de meest citrusachtige noten tot bedwelmende geuren met oosterse accenten. Guerlain bracht recent een trio geuren uit om zo een ruimere selectie te bieden. Bij Dior heeft de nieuwe meester-parfumeur Francis Kurkdjian er dan weer voor gekozen om zijn entree te maken door de eerste drie geuren die hij creëerde bij de lancering in 2004 in een nieuw jasje te steken.

Nu vrijwel elk merk de parfumliefhebber aanmoedigt om een olfactorische garderobe op te bouwen, wordt ook alles in het werk gesteld om hem of haar binnen hetzelfde huis te houden. Identieke en visueel aantrekkelijke flacons moeten zin geven om de volledige collectie te verzamelen, soms door een paar details, zoals bij de Portraits-lijn van de Britse parfumeur Penhaligon’s of de kleuren van de met leer beklede doppen bij Hermès. Als het aan de labels zelf ligt, heeft zo binnenkort iedereen een miniboetiekje in zijn badkamer staan.