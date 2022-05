Gezellige gyoza

Een izakaya is in Tokio wat een pub is in Londen, of een tapasbar in Madrid: een ongedwongen plek waar de gasten in een ontspannen sfeer genieten van kleine gerechten om te delen. Wil je die typisch Japanse sfeer ook thuis oproepen? Begin dan alvast met de bereiding van gyoza, de smaakvolle Japanse tegenhanger van de ravioli.

Gyoza met kip

Voor 4 personen (ca. 50 stuks):

2 pakjes diepvriesgyoza-raviolideeg (je kunt het deeg natuurlijk ook zelf maken, maar dat vergt wel wat extra tijd en energie)

1 Chinese kool

100 gram shiitakes

1 sjalot

350 g kippengehakt

¼ takje koriander

Het groen van 2 lente-uitjes

2 el sake

5 el olie van geroosterde sesam

1 el soja

2 el rijstazijn

2 el vissaus

1 el oestersaus

Peper en zout

Haal het diepgevroren raviolideeg twee uur voor je aan de bereiding begint uit de vriezer.

Snijd de Chinese kool in fijne reepjes. Doe de helft ervan in een kom. Voeg wat zout toe. Doe de andere helft erbij (let op dat er niet te veel nerven bij zitten). Meng alles. Zet opzij.

Laat na enkele minuten uitlekken en wikkel de koolreepjes vervolgens in een schone, droge doek. Druk aan en kneed om er zoveel mogelijk water uit te persen. Zet opzij.

Borstel de shiitakes schoon en snijd ze in kleine stukjes (julienne). Bak ze even in een pan met de sjalot en een eetlepel sesamolie. Zet opzij.

Doe het kippengehakt in een kom, samen met de koolreepjes, sake, vissaus, oestersaus, rijstazijn, twee eetlepels sesamolie en de soja. Voeg ook de shiitakes, het groen van de uitjes en het ¼ takje fijngehakte koriander toe. Meng alles en zet opzij.

Maak de gyozavormpjes met behulp van een lepel en een kom water. Leg een stevige lepel vulling midden in het deegvelletje. Dompel twee vingers in het water en bevochtig de rand van het deegvelletje. Vouw de gyoza dicht en verzegel door in de rand kleine vouwen te vormen (er staan veel tutorials op YouTube).

Verhit 2 eetlepels sesamolie in een pan. Leg de gyoza erin en laat ze aan beide kanten goudbruin bakken. Voeg vervolgens water toe (ongeveer 10 cl) en dek de pan 2 tot 3 minuten af om te stomen. Herhaal dit proces tot alle gyoza gaar zijn.

Tip: gebruik stokjes om de gyoza vlak voor het eten nog even in een kommetje met sojasaus en rijstazijn te dippen.

