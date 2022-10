Vier Belgische accessoirelabels die iets te vieren hebben.

1 ELISA LEE

Waarom? Ontwerpster Elisabeth Leenknegt viert het 20-jarige jubileum van haar juwelenmerk.

Wat? Ze pakt uit met maar liefst twee feestcollecties, waarvan ze er eentje opdraagt aan haar vader, kunstenaar Jan Leenknegt. Elk item uit de collectie Homage werd vernoemd naar en geïnspireerd op een van zijn houtsculpturen.

Waar? Verkrijgbaar in haar shop in Gent en Ronse of via elisalee.be

2 DELVAUX

Waarom? Le Pin, een van de meest iconische tassen van het modehuis, bestaat 50 jaar.

Wat? Zoals dat gaat met bekende ontwerpen lanceert Delvaux een verjaardagseditie van de klassieker die in 1972 op de markt werd gebracht. Toen liet het modehuis zich inspireren door de hooitassen die paarden rond hun nek dragen.

Wanneer? Het is nog even wachten op de release. De tas is beschikbaar vanaf 2 november.

Waar? Binnenkort verkrijgbaar in alle winkels van Delvaux of via eu.delvaux.com

3 ANNE ZELLIEN

Waarom? De juwelenontwerpster zelf blaast 65 kaarsjes uit.

Wat? Geen pensioenfeestje voor Zellien, maar een heuglijke receptie in de Opera van Antwerpen. De ontwerpster showt er haar nieuwste collectie in een tentoonstelling gecureerd door scenograaf Bob Verhelst.

Wanneer? Vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober.

Waar? Frankrijklei 1, Antwerpen, annezellien.be

4 MIEKE DIERCKX

Waarom? Haar handtassenlabel bestaat exact 10 jaar.

Wat? Om die verjaardag te vieren lanceerde Dierckx de afgelopen maanden telkens verschillende modellen of varianten op bestaande ontwerpen. De kers op de taart is een limited edition minibriefcase in beige en cognac.

Wanneer? Op Dierckx’ eigen verjaardag, 9 oktober, komt de tas uit.

Waar? In verschillende verkooppunten of via miekedierckx.be

DELVAUX © Filip Vanzieleghem

ANNE ZELLIEN © GF