Dihiniya (kokosfudge)

Voor 8 à 10 porties

100 g ghee + extra om mee in te vetten

120 ml zonnebloemolie

250 ml volle melk

700 g kristalsuiker

10 pimentkorrels, gekneusd

20 g verse gember, geraspt

1 el dadelmelasse

Sap van ½ citroen

1 tl zout

450 g patentbloem

100 g medium grove geraspte kokosnoot (te koop in Indiase supermarkten)

75 g gepelde walnoten (of andere noten zoals amandel of pistache)

Ook nodig

Handmixer

Ovenschaal van ca. 26 cm

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Doe de ghee, zonnebloemolie, melk, suiker, pimentkorrels en gember in een steelpan, roer door en verhit op laag vuur 8 minuten of tot de suiker gesmolten is.

2. Schenk het beslag over in een kom en voeg de dadelmelasse, het citroensap en zout toe. Klop circa 4 minuten met een handmixer tot een goed gemengd geheel. Roer met een spatel de bloem erdoor tot het opgenomen is in het beslag. Klop het beslag vervolgens 1 minuut.

3. Vet de ovenschaal in met ghee. Strooi de kokos hierover. Schud de schaal heen en weer zodat hij in zijn geheel bedekt is met kokos. Verdeel de noten erover. Giet het beslag in zigzagbewegingen in de schaal. Strijk voorzichtig glad met de bolle kant van een lepel.

4. De dihiniya is nu klaar om afgebakken te worden. Zet de schaal in de oven en verlaag hierna de temperatuur naar 150°C. Bak 70 minuten in het midden van de oven, zodat je een krokante korst en zachte binnenkant krijgt. Zet de oven uit en laat de schaal minimaal 2 uur in de oven staan om af te koelen.

5. Haal de schaal uit de oven. Leg een snijplank op de schaal, houd stevig vast en keer om op tafel. Tik een paar keer op de bovenkant van de schaal zodat de dihiniya loskomt, til op en snijd in stukken van gewenste grootte. Je eet dihiniya het liefst warm zodat hij nog smeuïger van textuur wordt. Verwarm voor het serveren circa 3 minuten in de oven op 180°C of even in een koekenpan.